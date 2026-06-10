México 86 en Netflix: qué fue real y qué es ficción en la película protagonizada por Diego Luna

La película México 86, protagonizada por Diego Luna, ha despertado el interés de los aficionados al futbol y al cine al retratar las negociaciones que permitieron que México se convirtiera en sede de la Copa del Mundo de 1986. Sin embargo, la producción combina acontecimientos históricos con elementos ficticios para construir una narrativa más atractiva para la pantalla.

Uno de los aspectos que más dudas ha generado entre los espectadores es la identidad de sus personajes principales. El protagonista, Martín de la Torre, interpretado por Diego Luna, no existió en la vida real. Se trata de un personaje creado para representar a varios dirigentes que participaron en el proceso que llevó a México a organizar el torneo más importante del futbol mundial.

Aunque el personaje es ficticio, su construcción está inspirada principalmente en Rafael del Castillo, quien presidió la Federación Mexicana de Futbol entre 1980 y 1988 y desempeñó un papel relevante durante la candidatura mexicana ante la FIFA. De la misma forma, otros personajes de la cinta fueron diseñados para condensar diferentes perfiles políticos y empresariales de aquella época.

Por otro lado, el contexto histórico que sirve de base para la historia sí ocurrió. En 1982, Colombia renunció oficialmente a la organización del Mundial debido a problemas económicos y a la imposibilidad de cumplir con los requisitos establecidos por la FIFA. Esta decisión abrió la puerta para que México presentara una candidatura emergente.

La película también refleja un hecho documentado: la rapidez con la que las autoridades mexicanas y los dirigentes del futbol reaccionaron para presentar una propuesta sólida. El proceso concluyó en mayo de 1983, cuando la FIFA eligió por unanimidad a México como sede de la Copa del Mundo, superando las aspiraciones de Estados Unidos y Canadá.

Otro de los elementos que aparecen en la producción son figuras inspiradas en personajes influyentes del futbol y los medios de comunicación. Aunque algunas escenas recurren a la sátira y a la dramatización, el peso que tuvieron empresarios como Emilio Azcárraga Milmo y dirigentes como Guillermo Cañedo dentro de la organización del torneo forma parte de los registros históricos.

Así, México 86 no pretende ser un documental, sino una interpretación cinematográfica de uno de los momentos más importantes en la historia del deporte mexicano. La película utiliza personajes ficticios y situaciones dramatizadas, pero mantiene como eje central los acontecimientos que permitieron que México se convirtiera en el primer país en albergar dos Copas del Mundo.