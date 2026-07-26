Arranca en Progreso la mayor obra portuaria estatal; invertirán 12 mil 225 mdp para ampliar a 114 hectáreas el Puerto de Altura

El Puerto de Altura de Progreso inició la expansión de su infraestructura con la construcción de la primera de las dos nuevas plataformas que incrementarán su capacidad operativa, una obra considerada estratégica para detonar la inversión, el comercio y la generación de empleos en Yucatán.

El proyecto, impulsado por los gobiernos federal y estatal, busca fortalecer la competitividad logística del puerto y consolidarlo como uno de los principales nodos marítimos y comerciales del Sureste, con impacto en la economía de la región.

Al encabezar, junto con el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, el banderazo de inicio de los trabajos de relleno de la primera plataforma de 40 hectáreas, el gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que este día marca un antes y un después para Yucatán y toda la Península.

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El Mandatario destacó que el inicio de esta nueva etapa confirma que el Puerto de Altura dejó de ser un proyecto de largo plazo para convertirse en una realidad en ejecución. “Hoy inicia la construcción de una de las dos nuevas plataformas y lo que fue un compromiso se convierte en realidad”.

Histórica inversión

Díaz Mena recordó que, durante décadas, la ampliación y modernización de Progreso permaneció como promesa, mientras que hoy avanza con hechos concretos gracias a la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, así como la iniciativa privada.

Señaló que el proyecto integral asciende a 12 mil 225 millones de pesos, y es la mayor inversión realizada en la historia del Puerto de Altura de Progreso y en uno de los proyectos de infraestructura estratégica más importantes del país.

Como parte de esta transformación, el recinto portuario crecerá de 34 a 114 ha, contará con dos nuevas plataformas de 40 hectáreas cada una, dos nuevas dársenas de ciaboga de 600 m de diámetro, 16 posiciones adicionales de atraque, 4 mil 500 m de muelles y dos barreras de disipación de oleaje; además de la ampliación del canal de navegación para recibir embarcaciones de mayor calado y fortalecer la competitividad logística del sureste mexicano.

El Ejecutivo del estado enfatizó que el éxito de esta obra responde a un principio fundamental: la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Instrucción presidencial

Por su parte, el almirante Morales Ángeles, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó concluir la primera plataforma durante el próximo año, por lo que los trabajos se acelerarán para cumplir con los tiempos establecidos.

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Explicó que la meta para este año es avanzar al menos a la mitad del relleno de la plataforma y, de ser posible, incrementar el ritmo conforme a la disponibilidad de recursos.

Con esta obra, se consolida al Puerto de Altura de Progreso como la principal plataforma logística del Sureste e impulsan la atracción de inversiones nacionales e internacionales, la generación de miles de empleos y nuevas oportunidades de bienestar para las familias yucatecas.

Estuvieron presentes el coordinador de Proyectos Estratégicos del estado, Dafne López Martínez; el director de la Asipona Progreso, almirante en retiro Jorge Carlos Tobilla Rodríguez; la secretaria de Infraestructura para el Bienestar (SIB), Alaine López Briceño; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán, José Enrique Molina Casares; el alcalde de Progreso, Erik José Rihani González; el secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo; y el representante del Gobierno de Yucatán en la CDMX, Víctor José López Martínez