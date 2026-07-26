Vuelca camioneta de empresa sobre carretera Edzná-Haltunchén

Anoche, una camioneta perteneciente a la empresa Plásticos Peña sufrió una volcadura sobre la carretera estatal Edzná-Haltunchén, quedando fuera de la cinta de rodamiento. De acuerdo con los datos recabados, el accidente se registró alrededor de las 22:40 horas, a escasos kilómetros de llegar al entronque de Haltunchén.

De manera preliminar, se presume que el pavimento mojado y la presencia de material tipo granzón sobre la vía habrían contribuido a que el conductor perdiera el control de la unidad y volcara.

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Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de abanderar y asegurar la zona , mientras realizaban las diligencias correspondientes.

Pese a lo aparatoso del accidente, no hubo reportes de personas lesionadas, sólo daños materiales de consideración.