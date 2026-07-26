CFE detecta "diablitos" y conexiones clandestinas que afectan el suministro eléctrico en Campeche

Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que realizan obras de mejora del servicio en la ciudad de San Francisco de Campeche, han detectado varias conexiones clandestinas al tendido eléctrico, así como daños en infraestructura ocasionados por las recientes lluvias y tormentas.

Las maniobras irregulares, que incluyen una línea de aproximadamente 200 metros de cableado conectada a baja tensión, habrían permitido a particulares evadir el pago de energía, afectando a cientos de familias que sí cubren puntualmente el servicio.

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De manera extraoficial, fuentes de la paraestatal indicaron que, aunque la mayoría de las invasiones de terrenos se han regularizado para ser reconocidas como colonias, persisten conexiones ilegales en puntos como la 20 de Noviembre, el asentamiento Nuevo —entre la avenida Héroe de Nacozari y la Leovigildo Gómez— y el asentamiento irregular El Sinaí, en el poblado de Samulá. Las tomas clandestinas representan riesgos eléctricos para los usuarios y pueden provocar sobrecargas, incendios y fallas en el suministro.

En respuesta a las fallas detectadas y a estudios previos, la brigada estatal de la CFE encargada de las obras realizó trabajos de sustitución y mantenimiento en diversas colonias. En las zonas de San Rafael, Vicente Guerrero y la unidad habitacional Ciudad Concordia se reemplazaron 18 postes en mal estado y varios transformadores, acciones que buscan mejorar la confiabilidad del servicio y la seguridad de la red eléctrica.

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Mientras que, en la prolongación de la calle Allende con cruce en la calle Rosa María Martínez Denegri, personal de la CFE cerró momentáneamente el paso vehicular y suspendió el suministro eléctrico para sustituir dos postes por estructuras nuevas. De igual manera, en el cruce de la avenida Luis Álvarez Barret con la 49 del Circuito Baluartes y Adolfo Ruiz Cortines, en el barrio Guadalupe, se sustituyeron postes y transformadores; los trabajos provocaron cortes temporales durante la mañana que afectaron a varias viviendas y comercios.

El personal de mantenimiento reportó que el impacto de las lluvias incrementó la demanda de reemplazo de postes, líneas y transformadores por daños ocasionados por el mal tiempo. Un ejemplo ocurrió la semana pasada en la calle San Luis, de la colonia Esperanza, donde uno de los 19 árboles caídos en la capital reventó cableado y dejó sin electricidad por un día a decenas de familias y negocios, que a su vez reportaron pérdidas económicas por la interrupción.

El programa de sustitución de postes y transformadores en la capital campechana enfrenta un rezago que, de acuerdo con trabajadores del organismo, se remonta a administraciones federales anteriores.

Aún quedan sectores por atender, como el barrio La Ermita, donde subsisten líneas sostenidas por postes de madera de décadas pasadas, lo que representa un riesgo latente para la población.

Autoridades y brigadas de la CFE llamaron a la población a evitar las conexiones clandestinas y a reportar anomalías en el servicio al número de atención correspondiente o a través de los canales oficiales, con el fin de garantizar la seguridad y equidad en el suministro eléctrico. Asimismo, piden a la ciudadanía tomar precauciones durante la temporada de lluvias y colaborar con las labores de mantenimiento para reducir interrupciones y riegos eléctricos.