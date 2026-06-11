Aficionado alemán es reanimado afuera del Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026

Momentos de preocupación se vivieron este jueves en los alrededores del Estadio Ciudad de México, donde un aficionado extranjero requirió atención médica de emergencia a pocas horas del arranque de las actividades del Mundial 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado sería un hombre de nacionalidad alemana, quien presentó una complicación de salud mientras se encontraba en las inmediaciones del inmueble que alberga el partido inaugural del torneo.

Elementos de los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para brindar asistencia. Testigos señalaron que los paramédicos realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos con el objetivo de estabilizar al aficionado.

La intervención de los equipos médicos generó expectación entre los asistentes que se encontraban en la zona, aunque las labores se desarrollaron de manera coordinada y bajo los protocolos establecidos para eventos de gran magnitud.

⚠️ Lamentable suceso en el #EstadioBanorte. Un ciudadano alemán de 81 años falleció por infarto. Paramédicos intentaron reanimarlo sin éxito.

El cuerpo y sus familiares esperan servicios forenses.

Nuestras condolencias 🕊️#DescansaEnPaz #EstadioAzteca #Mexico #Inauguracion… pic.twitter.com/utdhm9PwYe — Ala Crítica (@ala_critica) June 11, 2026

Tras lograr estabilizarlo, el hombre fue colocado en una ambulancia y trasladado a un hospital para recibir atención especializada y una valoración más completa de su estado de salud.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles adicionales sobre las causas que originaron la emergencia médica ni sobre la evolución del paciente.

El incidente ocurrió en medio del intenso movimiento de aficionados nacionales y extranjeros que comenzaron a concentrarse alrededor del Estadio Ciudad de México para presenciar la ceremonia inaugural y el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

Las autoridades de seguridad y protección civil mantienen operativos especiales en la zona para atender cualquier eventualidad derivada de la gran afluencia de personas que se espera durante la jornada inaugural del torneo.