Inicia la entrega de paquetes escolares del programa Bienestar en tu Escuela en Yucatán

Con una inversión total cercana a 184 millones de pesos, el Gobernador Joaquín Díaz Mena inició la distribución de paquetes escolares del programa Bienestar en tu Escuela, que beneficiará a 264 mil 349 alumnas y alumnos de primarias y secundarias públicas, así como a sus familias.

Este esquema respalda la economía de los hogares yucatecos ante el próximo inicio de clases y contribuye a disminuir el rezago educativo en el nivel básico, al promover la igualdad de oportunidades para que niñas, niños y jóvenes cuenten con herramientas necesarias para su aprendizaje.

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Además, representa una derrama económica para más de 5 mil familias de Mérida y del interior del estado dedicadas a la elaboración de prendas de vestir, mochilas y calzado.

Díaz Mena indicó que los paquetes se distribuirán en un plazo máximo de un mes, para que antes del inicio del ciclo escolar todas las escuelas cuenten con el material y puedan entregarlo a las alumnas y los alumnos beneficiarios.

El Gobernador señaló que este apoyo representa un ahorro importante para las familias y se suma al nuevo programa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla la entrega de un apoyo económico para útiles escolares y uniformes. Este recurso podrá utilizarse para adquirir lo que haga falta al inicio de clases, una temporada en la que el gasto familiar suele incrementarse.

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El programa Bienestar en tu Escuela llegará a 197 mil 100 alumnas y alumnos de primaria y a 67 mil 249 de secundaria. Cada paquete incluirá un par de zapatos escolares negros, una mochila, dos camisas de uniforme unisex, una chamarra que será entregada durante la temporada invernal, así como útiles escolares acordes con cada nivel educativo.

Para la confección de prendas y mochilas participaron productoras y productores de Tekit, Mamá, Huhí, Motul, Temax, Espita, Tekax, Mérida, Acanceh, Cacalchén, Tekantó, Teabo, Hocabá, Seyé, Cansahcab, Cuzamá y Homún, mientras que los zapatos fueron elaborados en Ticul y Hunucmá.