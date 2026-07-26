‘Black Panther 3’ tendrá nuevo protagonista; este será el nuevo T'Challa.

Fue durante la San Diego Comic-Con 2026 que Marvel Studios confirmó oficialmente la producción de ‘Black Panther 3’, además de dar a conocer la incorporación de su nuevo protagonista que dará vida a T'Challa y será el suplente de Chadwick Boseman, actor que tomó el manto del héroe hasta su fallecimiento.

Marvel decidió no reemplazar al personaje clásico de Chadwick Boseman. De acuerdo con lo mencionado por el estudio, la historia avanzará cronológicamente y dentro de la línea de las películas, este nuevo actor será el hijo del primer T'Challa, tomando el manto de su padre.

Noticia Destacada ¿Chris Evans regresa como Capitán América en Avengers: Doomsday?

¿Quién será el nuevo Black Panther en la nueva cinta de Marvel?

El actor británico David Jonsson, conocido por “Alien: Romulus”, interpretará a la versión adulta del Príncipe T'Challa. Este personaje fue presentado originalmente como un niño al final de Black Panther: Wakanda Forever como el hijo secreto del rey rey T'Challa (Chadwick Boseman) y Nakia (Lupita Nyong'o).

Just announced in Hall H:



Ryan Coogler returns to Marvel Studios to direct Black Panther 3, only in theaters December 15, 2028. #SDCC pic.twitter.com/j8XZoLd4s2 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

La historia seguirá desde el final de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, respetando a Chadwick Boseman y su papel dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Esto con la finalidad de mantener un nuevo personaje que pueda ser el mismo héroe para las próximas cintas del estudio.

Detalle del proyecto y elenco de ‘Black Panther 3’

‘Black Panther 3’ se encuentra programada para llegar a los cines el 15 de diciembre de 2028. La nueva cinta será dirigida y escrita por Ryan Coogler. Hasta ahora el elenco confirmado son: Letitia Wright (Shuri) y Winston Duke (M'Baku); además se confirmó la incorporación de Denzel Washington en un papel escrito especialmente para él por Coogler.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal