Raza “abolla” la corona al campeón San Román, al iniciar la Liga de Fútbol Chenero

La Raza de Katab inició con el pie derecho y “abolló” la corona al campeón Deportivo San Román al vencerlo 3 goles a 1, en acciones del juego inaugural de la Liga Municipal de Fútbol de Primera Fuerza “Puro Hopelchén”, realizado en el estadio de la unidad deportiva “20 de Noviembre”, de la ciudad de Hopelchén.

El Deportivo San Román no pudo lucir su corona de campeón de la edición anterior y perdió un encuentro en el que partía como favorito; sin embargo, se encontró con un renovado equipo de La Raza, que mostró un mejor desempeño durante todo el partido.

Gerardo Vargas abrió el marcador apenas al minuto 2 para adelantar a La Raza, ventaja con la que concluyó la primera mitad.

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Ya en el complemento, José Miss empató para San Román al minuto 52. No obstante, La Raza mantuvo el dominio del encuentro y Edison Huchín volvió a poner en ventaja a su equipo al minuto 60. Más tarde, el mismo jugador marcó su doblete para sellar el triunfo por 3-1.

El árbitro Roger Ulises Caamal Barrera tuvo una actuación destacada y amonestó correctamente a Francisco Flores, de San Román, así como a Federico Miss, Jesús Miss y Geovani Tzab, de La Raza. No hubo expulsados.

Se destacó que Geovani Tzab fue amonestado mientras se encontraba en la banca, acumulando prácticamente dos tarjetas amarillas, por lo que no podría disputar el segundo encuentro de la temporada.

Sampidey arruinó el debut de FC Maiceros

Sampidey comenzó con el pie derecho la nueva edición de la Liga Municipal de Fútbol de Primera Fuerza “Puro Hopelchén” y, de paso, arruinó el debut de FC Maiceros de Xculoc en este circuito al vencerlo 5 goles a 3, en partido celebrado también en el estadio de la unidad deportiva “20 de Noviembre”.

El triunfo del conjunto local fue encabezado por Salomón Guzmán, quien marcó cuatro goles, mientras que Axel Collí completó la cuenta. Por FC Maiceros descontaron Jesús “El Yucateco” Cano, con un doblete, y José “El Chino” Moo.

El árbitro Adolfo Jiménez Moo tuvo una buena actuación durante el encuentro.

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