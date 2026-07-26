Karina Torres sorprende al mostrar regalo enviado por Rihanna: “Queremos verte conquistar la casa”

Horas antes de su ingreso oficial a La Casa de los Famosos México 2026, la creadora de contenido e influencer Karina Torres sorprendió a sus seguidores al revelar un inesperado detalle que fue enviado por Fenty Beauty, la reconocida marca internacional fundada por Rihanna.

Este obsequio sorprendió a los seguidores de la influencer pues también venía acompañado de una carta en donde se le mostraba su apoyo previo a ingresar al reality show. El regalo al igual que la carta fueron compartidos por la creadora de contenido en sus redes sociales, generando sorpresa entre sus seguidores.

Noticia Destacada Productora de La Casa de los Famosos México responde a las críticas de Poncho de Nigris

¿Qué le mandó Fenty Beauty a Karina Torres?

El regalo consistió en un kit completo de cosméticos y productos para el cuidado de la piel, mismos que fueron enviados para consentir a Karina Torres previa a su aislamiento en el reality show. Lo que verdaderamente causó furor en redes sociales fue la carta personalizada adjunta, en la que la firmó Rihanna.

“Antes de que cierres la puerta de la casa más famosa de México, queríamos que una cosita entrara contigo. En Fenty Beauty creemos que el mejor glam empieza con una persona que nunca le ha tenido miedo a ser ella misma. ¡Y tú de eso sabes bastante!. Aquí va un kit para que llegues brillando, hidratada y siendo ellona” es parte de lo que se puede leer en la carta enviada.

Karina Torres comparte regalo enviado por Fenty Beauty. / Instagram: karina.torrea

La carta en donde se le mostró apoyo a la participante de La Casa de los Famosos México encendió las redes sociales pues muchos de sus seguidores esperan que sea la ganadora de la cuarta temporada igual que su amiga, Wendy Guevara quién ganó durante la primera emisión.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal