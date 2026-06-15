Portugal suspende entrenamiento por tormenta en Florida previo a su debut en el Mundial 2026

La selección de Portugal vivió un inesperado contratiempo en su preparación para la Copa del Mundo 2026, luego de que una intensa tormenta eléctrica obligara a suspender su entrenamiento programado este domingo en Palm Beach, Florida.

Las condiciones meteorológicas comenzaron a complicarse durante la tarde, cuando una fuerte actividad eléctrica acompañada de lluvias intensas se presentó en la zona donde se concentra el conjunto lusitano. Ante el riesgo que representaban los rayos, los futbolistas fueron trasladados a un área segura para continuar únicamente con labores de acondicionamiento físico bajo techo.

De acuerdo con información proporcionada por la propia delegación portuguesa, la sesión de trabajo fue cancelada antes de iniciar formalmente. Además, por razones de seguridad, varios periodistas que se encontraban en las instalaciones fueron evacuados del centro de prensa cercano al campo de entrenamiento.

El incidente ocurre en un momento importante para la preparación del equipo dirigido por Roberto Martínez, que apenas ha podido completar una práctica desde su llegada a Estados Unidos el pasado viernes. La actividad suspendida fue reprogramada para la mañana del lunes, al igual que las conferencias previstas con jugadores y cuerpo técnico.

La selección portuguesa tiene previsto debutar el próximo miércoles frente a República Democrática del Congo en Houston, encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

Las condiciones climáticas contrastaron por completo con las del día anterior, cuando los futbolistas disfrutaron de una caminata recreativa por la playa bajo un clima soleado y temperaturas agradables.

Las tormentas eléctricas son frecuentes durante esta época del año en Florida y suelen afectar la realización de eventos deportivos. De hecho, durante el Mundial de Clubes del año pasado varios encuentros sufrieron retrasos debido a los protocolos de seguridad establecidos en Estados Unidos.

Las normas locales establecen que cualquier actividad deportiva debe detenerse cuando se detecta un rayo a menos de 13 kilómetros del recinto. Posteriormente, el evento solo puede reanudarse después de transcurridos 30 minutos desde la última descarga eléctrica registrada.

Ahora, Portugal espera recuperar el tiempo perdido en su última práctica antes de comenzar su camino en la búsqueda del título mundial.