Harry Styles sufre aparatosa caída en concierto tras lluvias en la CDMX | VIDEO

Durante la noche del 1 de agosto de 2026, Harry Styles sufrió un aparatoso resbalón mientras ofrecía su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CDMX). Este incidente quedó captado en video y rápidamente fue uno de los momentos más virales del show.

El accidente se causó por las fuertes lluvias que se presentaron en la capital del país horas antes de la presentación del aclamado artista. Estas precipitaciones dejaron la pasarela y la tarima principal resbaladizas lo que llevó a que el músico sufriera este accidente que generó sorpresa entre el público.

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Así fue la caída de Harry Styles durante su segundo show en CDMX

Aproximadamente a la mitad del espectáculo, mientras Harry Styles caminaba e interactuaba con los asistentes a lo largo de una de las pasarelas, perdió el equilibrio por el piso mojado y cayó de costado sobre el escenario ante la mirada y cámaras de varios de los asistentes que se presentaron.

Aunque el momento generó un silencio tenso e incertidumbre entre miles de fanáticos, el artista reaccionó rápidamente con profesionalismo y buen humor: permaneció unos segundos acostado en el suelo, sonrió al público y continuó cantando el tema en curso sin interrumpir el ritmo del concierto.

"Harry Styles":

Porque se resbaló durante su concierto de hoy en CDMX pic.twitter.com/9qRKj6l5wZ — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 2, 2026

Tras reincorporarse por sus propios medios con los pantalones mojados por el agua acumulada, Styles bromeó con el público asistente sobre lo sucedido: "Como ya me he resbalado… diría que esta vez nos hemos conocido de verdad. ¡Es una sensación agradable!" comentó el músico, generando risas entre los presentes.

¿Cómo reaccionaron los usuarios a la caída de Harry Styles?

Los usuarios en redes bautizaron el momento como "la caída a la Juan Gabriel", recordando el famoso accidente del Divo de Juárez sobre el escenario en 2005. A diferencia de aquel evento histórico, la caída de Styles no provocó lesiones.

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