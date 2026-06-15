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U.S. Open Championship 2026: cuándo es y todo lo que debes saber

La edición 126 del U.S. Open promete un desafío extremo para los mejores golfistas del mundo en uno de los campos más difíciles del circuito.

Ana García

Por Ana García

15 de jun de 2026

1 min

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J. J. Spaun
J. J. Spaun

El U.S. Open 2026 de golf, tercer major de la temporada, se disputará del 18 al 21 de junio de 2026 en el histórico Shinnecock Hills Golf Club, ubicado en Southampton. Será la 126.ª edición del campeonato y la sexta ocasión en que este campo recibe el torneo.

  • Fechas: 18 al 21 de junio de 2026.
  • Sede: Shinnecock Hills Golf Club.
  • Ubicación: Southampton, en Long Island, Estados Unidos.
  • Jugadores: 156 golfistas aproximadamente.
  • Organizador: United States Golf Association.
  • Defensor del título: J. J. Spaun.

Las principales historias a seguir

Scottie Scheffler busca el Grand Slam

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, llega con la posibilidad de completar el Career Grand Slam si conquista su primer U.S. Open, una hazaña que solo han conseguido unos pocos jugadores en la historia.

Rory McIlroy quiere sumar otro major

Rory McIlroy llega como uno de los favoritos después de haber ganado el Masters en 2025 y completar su propio Grand Slam de carrera.

El regreso a Shinnecock Hills

El campo es considerado uno de los más difíciles del mundo por sus fuertes vientos, greens complicados y terreno abierto. En 2026 se jugará con una configuración más cercana al diseño original de William Flynn.

Favoritos al título

  • Scottie Scheffler
  • Rory McIlroy
  • Jon Rahm
  • Xander Schauffele
  • Cameron Young
  • Brooks Koepka
  • J. J. Spaun (campeón defensor).

¿Por qué es tan importante el U.S. Open?

Junto con el Masters Tournament, el PGA Championship y The Open Championship, forma parte de los cuatro majors masculinos del golf. Es famoso por presentar algunos de los campos más exigentes y condiciones de juego extremadamente difíciles.

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