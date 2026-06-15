U.S. Open Championship 2026: cuándo es y todo lo que debes saber

El U.S. Open 2026 de golf, tercer major de la temporada, se disputará del 18 al 21 de junio de 2026 en el histórico Shinnecock Hills Golf Club, ubicado en Southampton. Será la 126.ª edición del campeonato y la sexta ocasión en que este campo recibe el torneo.

Fechas: 18 al 21 de junio de 2026.

18 al 21 de junio de 2026. Sede: Shinnecock Hills Golf Club.

Shinnecock Hills Golf Club. Ubicación: Southampton, en Long Island, Estados Unidos.

Southampton, en Long Island, Estados Unidos. Jugadores: 156 golfistas aproximadamente.

156 golfistas aproximadamente. Organizador: United States Golf Association.

United States Golf Association. Defensor del título: J. J. Spaun.

Las principales historias a seguir

Scottie Scheffler busca el Grand Slam

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, llega con la posibilidad de completar el Career Grand Slam si conquista su primer U.S. Open, una hazaña que solo han conseguido unos pocos jugadores en la historia.

Rory McIlroy quiere sumar otro major

Rory McIlroy llega como uno de los favoritos después de haber ganado el Masters en 2025 y completar su propio Grand Slam de carrera.

El regreso a Shinnecock Hills

El campo es considerado uno de los más difíciles del mundo por sus fuertes vientos, greens complicados y terreno abierto. En 2026 se jugará con una configuración más cercana al diseño original de William Flynn.

Favoritos al título

Scottie Scheffler

Rory McIlroy

Jon Rahm

Xander Schauffele

Cameron Young

Brooks Koepka

J. J. Spaun (campeón defensor).

¿Por qué es tan importante el U.S. Open?

Junto con el Masters Tournament, el PGA Championship y The Open Championship, forma parte de los cuatro majors masculinos del golf. Es famoso por presentar algunos de los campos más exigentes y condiciones de juego extremadamente difíciles.