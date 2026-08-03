Agujas de Hopelchén protestó juego que perdió ante Lorito de Bolonchén; acusan a pitcher de “tramposo”

Oswaldo Sandoval, directivo del equipo de beisbol Agujas de Hopelchén, confirmó este lunes que sí protestó por escrito el juego de este domingo en el que perdió su novena 8-1 ante M.S. Lorito de Bolonchén de Rejón, argumentó que su pitcher Roberth Sosa usó brea durante el juego, lo cual está prohibido en el beisbol, incluso en el profesional.

Este domingo en el estadio de la unidad deportiva “20 de noviembre”, de la ciudad de Hopelchén, se realizó el juego entre Agujas y Lorito, como parte de la octava jornada de la Liga Chenera de Beisbol edición 19 “Ignacio ‘El Tigre’ España Solís”, y el equipo ganador fue Lorito.

El pitcher que triunfó fue Roberth Sosa en labor de toda la ruta, y perdió Cristian Balam en cuatro entradas y un tercio, con relevo de Mario Paat quién terminó el juego. Esta mañana de lunes se rumoró y circuló en la ciudad que, al finalizar el juego de este domingo, Oswaldo Sandoval mejor conocido como “Chencho” y directivo de Agujas protestó por escrito el juego que perdió ante Lorito.

El reportero de POR ESTO! localizó vía telefónica a “Chencho” Sandoval para cuestionarle de ese rumor, y confirmó que efectivamente si protestó el juego, y envío al reporteo imagen del escrito que se le hizo llegar a la Liga Chenera el mismo domingo, a través del ampáyer de home Antonio Díaz Galaz.

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“Se protestó el juego por escrito y con los 500 pesos en efectivo que es la fianza para hacerlo de acuerdo al reglamento de la Liga, y le fue entregado al jefe de ampáyeres Antonio Díaz, quién firmó de recibido”.

“Al igual hicimos entrega de las pelotas que contienen la brea, que es un producto que permite que el pitcher tenga un mejor agarre de la pelota y por consiguiente mejor control de la misma al momento de lanzar”, expresó “Chencho”.

Dijo que no protestó de que perdió por las carreras, fue un buen juego y el equipo que anota más carreras gana, sino que protestó porque la brea es un producto prohibido en cualquier nivel del beisbol e indicó que fue un tramposo el pitcher Roberth Sosa de Lorito de Bolonchén de Rejón.