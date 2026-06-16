Messi hace historia en el Mundial 2026: alcanza récord de goles de Klose

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del futbol mundial. El capitán de Argentina alcanzó este martes una marca que parecía reservada para muy pocos al igualar el récord del alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de las Copas del Mundo.

La hazaña llegó durante el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026, donde el conjunto sudamericano derrotó con autoridad a Argelia. El astro argentino fue la gran figura del encuentro al firmar un espectacular hat-trick que le permitió llegar a 16 anotaciones mundialistas.

Con esos tres goles, Messi alcanzó la cifra que durante años mantuvo en solitario Klose, exdelantero de Alemania y campeón del mundo en Brasil 2014, quien cerró su carrera mundialista con 16 tantos.

El récord representa un nuevo capítulo en la extraordinaria trayectoria del futbolista argentino, quien ya figuraba entre los jugadores con más partidos disputados, más participaciones en Copas del Mundo y más victorias en la historia del torneo.

A sus casi 39 años, el capitán argentino sigue ampliando una colección de marcas que lo colocan entre los jugadores más importantes de todos los tiempos. Además, todavía tendrá oportunidades de superar la cifra de Klose conforme avance la participación de Argentina en la presente edición del Mundial.

La actuación frente a Argelia también impulsó a la selección argentina en el arranque de la fase de grupos, confirmando que el vigente campeón mundial mantiene intactas sus aspiraciones de pelear nuevamente por el título.

"Esto es para disfrutar con mi familia y esto es para la gente. Gracias a mis compañeros, estamos muy felices y lo disfrutaré con el vestuario, que está unido y es muy fuerte", dijo Messi en declaraciones a la televisión tras terminar el partido.

Sobre jugar su sexto mundial, el '10' dijo que su estado físico en este momento es bueno. "Por suerte me siento bien".

Del partido ante Argelia indicó: "Es importante ganar el primer partido y hacerlo de esta forma es mejor. El primer tiempo lo sacamos adelante y en el segundo hicimos una diferencia importante".

Ahora, con 16 goles en Mundiales, Lionel Messi comparte oficialmente la cima de los máximos anotadores en la historia de la Copa del Mundo y quedó a un solo gol de convertirse en el líder absoluto de todos los tiempos.