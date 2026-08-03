Conato de incendio deja sin energía a comercios en zona Centro de Campeche

Un conato de incendio en un registro eléctrico movilizó a los cuerpos de emergencia en la zona Centro, luego de que un corto circuito provocara la salida de humo y afectaciones en el suministro de energía eléctrica, donde no se reportaron personas lesionadas.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida 16 de Septiembre, donde personal de Protección Civil y elementos turísticos acordonaron el área y clausuraron el acceso al registro eléctrico para evitar riesgos mientras se atendía la emergencia.

Derivado del incidente, una tienda de 24 horas, el edificio del Banco del Bienestar, la Comisión de Derechos Humanos y otros establecimientos de la zona quedaron sin servicio de energía eléctrica, mientras se realizaban las labores para restablecer el suministro.