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Yucatán / Mérida

¡Evita pagar de más! Así puedes detectar una fuga de agua oculta en tu casa en Mérida

Conoce las cinco señales que alertan sobre una fuga de agua oculta en tu casa, según la Japay, y aprende cómo detectarla antes de que aumente tu recibo o cause daños en la vivienda.

Por Redacción Por Esto!

3 de ago de 2026

1 min

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Cinco señales de que una fuga de agua está disparando tu recibo en Mérida
Cinco señales de que una fuga de agua está disparando tu recibo en Mérida / Por Esto!

La presencia de una fuga de agua oculta en el hogar puede pasar desapercibida durante semanas o incluso meses, provocando un aumento en el consumo, daños estructurales y un gasto innecesario en el recibo.

Por ello, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) recomienda a las familias mantenerse atentas a ciertas señales que podrían indicar que existe una fuga en la instalación hidráulica de la vivienda.

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Detectar el problema de manera oportuna no solo ayuda a reducir el pago por el servicio de agua potable, sino que también contribuye al cuidado de este recurso, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, cuando el consumo suele incrementarse.

  • Tu recibo llegó más alto de lo normal
  • Manchas de humedad en paredes y techos
  • Olor a humedad constante
  • La presión del agua cambia sin razón
  • Sonido de agua correr aunque todo esté cerrado

¿Qué hacer si detectas una posible fuga de agua?

La Japay recomienda revisar periódicamente las instalaciones hidráulicas de la vivienda y, ante cualquier sospecha, cerrar todas las llaves para verificar si el medidor continúa registrando consumo. Si esto ocurre, lo más recomendable es solicitar la revisión de un plomero certificado para localizar y reparar la fuga.

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Atender una fuga de agua a tiempo puede evitar daños mayores en la vivienda, reducir el monto del recibo y contribuir al uso responsable del agua en Yucatán.

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