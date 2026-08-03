¡Evita pagar de más! Así puedes detectar una fuga de agua oculta en tu casa en Mérida

La presencia de una fuga de agua oculta en el hogar puede pasar desapercibida durante semanas o incluso meses, provocando un aumento en el consumo, daños estructurales y un gasto innecesario en el recibo.

Por ello, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) recomienda a las familias mantenerse atentas a ciertas señales que podrían indicar que existe una fuga en la instalación hidráulica de la vivienda.

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Detectar el problema de manera oportuna no solo ayuda a reducir el pago por el servicio de agua potable, sino que también contribuye al cuidado de este recurso, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, cuando el consumo suele incrementarse.

Tu recibo llegó más alto de lo normal

Manchas de humedad en paredes y techos

Olor a humedad constante

La presión del agua cambia sin razón

Sonido de agua correr aunque todo esté cerrado

¿Qué hacer si detectas una posible fuga de agua?

La Japay recomienda revisar periódicamente las instalaciones hidráulicas de la vivienda y, ante cualquier sospecha, cerrar todas las llaves para verificar si el medidor continúa registrando consumo. Si esto ocurre, lo más recomendable es solicitar la revisión de un plomero certificado para localizar y reparar la fuga.

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Atender una fuga de agua a tiempo puede evitar daños mayores en la vivienda, reducir el monto del recibo y contribuir al uso responsable del agua en Yucatán.