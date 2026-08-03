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Temperatura actual Playa del Carmen: ¿Cuál es el pronóstico de calor, del 4 al 9 de agosto en Quintana Roo?

Para esta primera semana de agosto los quintarroenses tendrán que lidiar con el aumento del calor y algunas noches de lluvias.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

3 de ago de 2026

1 min

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Se recomienda a la población de mantenerse hidratada y protegerse del sol para evitar golpes de calor
Se recomienda a la población de mantenerse hidratada y protegerse del sol para evitar golpes de calor / Imagen realizada con IA

El calor continuará aumentando durante esta semana en Playa del Carmen y gran parte de Quintana Roo.

Aunque durante las tardes y noches habrá probabilidad de lluvias y chubascos aislados, y a partir del lunes se prevé un aumento de las temperaturas que podrían superar los 34 grados y sensaciones térmicas mayores.

Instituciones de auxilio médico urgieron a la población a vigilar signos de alarma como confusión, náuseas o piel enrojecida antes de caer en un choque térmico

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Para este lunes se espera una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 28, con ambiente muy caluroso y elevada sensación térmica debido a la humedad.

¿Cuál es el pronóstico de calor y lluvias del 4 al 9 de agosto de 2026?

  • Martes 4: 33°/27° (parcialmente soleado)
  • Miércoles 5: 32°/26° (parcialmente soleado y lluvias con actividad eléctrica a las 19:00 hrs )
  • Jueves 6: 33°/25° (parcialmente soleado)
  • Viernes 7: 33°/25° (soleado y lluvias a las 15:00 hrs)
  • Sábado 8: 32°/26° (soleado)
  • Domingo 9: 33°/26° (soleado)
golpe de calor

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Recomendaciones para cuidarte del sol y no sufrir quemaduras o golpes de calor

  • Mantenerse bien hidratado, incluso si no se tiene sed.
  • Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.
  • Usar ropa ligera, de colores claros y gorra o sombrero.
  • Aplicar protector solar con FPS 30 o superior y reaplicarlo cada dos horas.
  • No dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados.
  • Si presentas síntomas como mareo, dolor de cabeza intenso, náuseas, piel muy caliente o desorientación, busca un lugar fresco y solicita atención médica, ya que podrían ser señales de un golpe de calor.

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