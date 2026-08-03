Temperatura actual Playa del Carmen: ¿Cuál es el pronóstico de calor, del 4 al 9 de agosto en Quintana Roo?

El calor continuará aumentando durante esta semana en Playa del Carmen y gran parte de Quintana Roo.

Aunque durante las tardes y noches habrá probabilidad de lluvias y chubascos aislados, y a partir del lunes se prevé un aumento de las temperaturas que podrían superar los 34 grados y sensaciones térmicas mayores.

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Temperatura actual Playa del Carmen, hoy 3 de agosto

Para este lunes se espera una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 28, con ambiente muy caluroso y elevada sensación térmica debido a la humedad.

¿Cuál es el pronóstico de calor y lluvias del 4 al 9 de agosto de 2026?

Martes 4: 33°/27° (parcialmente soleado)

Miércoles 5: 32°/26° (parcialmente soleado y lluvias con actividad eléctrica a las 19:00 hrs )

Jueves 6: 33°/25° (parcialmente soleado)

Viernes 7: 33°/25° (soleado y lluvias a las 15:00 hrs)

Sábado 8: 32°/26° (soleado)

Domingo 9: 33°/26° (soleado)

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