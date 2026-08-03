Temperatura actual Playa del Carmen: ¿Cuál es el pronóstico de calor, del 4 al 9 de agosto en Quintana Roo?

El calor continuará aumentando durante esta semana en Playa del Carmen y gran parte de Quintana Roo.
Aunque durante las tardes y noches habrá probabilidad de lluvias y chubascos aislados, y a partir del lunes se prevé un aumento de las temperaturas que podrían superar los 34 grados y sensaciones térmicas mayores.
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Temperatura actual Playa del Carmen, hoy 3 de agosto
Para este lunes se espera una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 28, con ambiente muy caluroso y elevada sensación térmica debido a la humedad.
¿Cuál es el pronóstico de calor y lluvias del 4 al 9 de agosto de 2026?
- Martes 4: 33°/27° (parcialmente soleado)
- Miércoles 5: 32°/26° (parcialmente soleado y lluvias con actividad eléctrica a las 19:00 hrs )
- Jueves 6: 33°/25° (parcialmente soleado)
- Viernes 7: 33°/25° (soleado y lluvias a las 15:00 hrs)
- Sábado 8: 32°/26° (soleado)
- Domingo 9: 33°/26° (soleado)
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Recomendaciones para cuidarte del sol y no sufrir quemaduras o golpes de calor
- Mantenerse bien hidratado, incluso si no se tiene sed.
- Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.
- Usar ropa ligera, de colores claros y gorra o sombrero.
- Aplicar protector solar con FPS 30 o superior y reaplicarlo cada dos horas.
- No dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados.
- Si presentas síntomas como mareo, dolor de cabeza intenso, náuseas, piel muy caliente o desorientación, busca un lugar fresco y solicita atención médica, ya que podrían ser señales de un golpe de calor.