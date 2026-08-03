Sindicato de los Tres Poderes acuerda aumento en apoyo de despensa para trabajadores de Campeche

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche (Sutpmidec) confirmó la firma de la minuta de acuerdos con el Poder Ejecutivo para el ejercicio fiscal 2027, mediante la cual se concretan mejoras salariales para las y los burócratas estatales, entre ellas la eliminación de los niveles más bajos del tabulador de sueldos y el incremento del apoyo para despensa.

El secretario general del organismo sindical, José del Carmen Urueta Moha, reveló el contenido del documento entregado por la Secretaría de Administración y Finanzas (Safin).

Explicó que uno de los principales logros consiste en la desaparición definitiva de los niveles salariales 10.0, 10.1 y 10.2, considerados los más bajos del tabulador, cuyos trabajadores fueron homologados al nivel 9.1. A partir de la primera quincena de enero de 2027, quienes ya se encontraban en el nivel 9.1 ascenderán al 9.2, mientras que los empleados ubicados en el 9.2 serán promovidos al nuevo nivel 9.3.

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Otro de los beneficios acordados es el aumento del apoyo para despensa, que pasará de 800 a mil pesos mensuales, es decir, de 400 a 500 pesos por quincena. Urueta Moha calificó esta medida como un acto de justicia laboral, al señalar que el incremento responde al encarecimiento de la Canasta Básica y a la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo de las familias trabajadoras.

Indicó que la propuesta fue elaborada conjuntamente con los delegados sindicales y el Comité Ejecutivo Estatal, tras revisar los salarios y las condiciones económicas de los empleados, para posteriormente presentarla al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno (Segob) y la Safin.

Asimismo, sostuvo que la minuta fue suscrita únicamente con el Sutpmidec por tratarse del sindicato mayoritario, en cumplimiento de la legislación vigente. Precisó que la organización representa a más de seis mil trabajadores, mientras que otros sindicatos únicamente fueron notificados del contenido del acuerdo, sin participar como firmantes.

Finalmente, el dirigente sindical celebró el alza salarial, pese a las restricciones presupuestales, al considerar que las mejoras contribuirán a elevar las percepciones y las condiciones laborales de la base trabajadora.