Tulum lidia con una temporada de verano con pocos turistas; hoteleros laboran al mínimo

La temporada vacacional de verano, tradicionalmente una de las más rentables para la industria turística de Tulum, atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Hoteles de la zona costera operan con ocupaciones mínimas e, incluso, algunos permanecen completamente vacíos, una situación que obligó a propietarios y administradores a modificar su forma de trabajo para enfrentar la escasez de visitantes.

En diversos establecimientos las habitaciones llevan varios días sin ocuparse. Ante la falta de reservaciones, los empresarios optaron por adelantar labores de mantenimiento, remodelación y mejoramiento de las instalaciones, con la expectativa de que el destino recupere su dinamismo en los próximos meses. Lo que normalmente se realizaba durante la temporada baja ahora se ejecuta en pleno verano, cuando históricamente el flujo de viajeros alcanzaba sus niveles más altos.

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“Tenemos 30 habitaciones y hoy no hay una sola ocupada. Llegan uno o dos huéspedes sin reservación, pero eso no alcanza para sostener la operación. Estamos aprovechando para pintar, reparar áreas comunes y dar mantenimiento al hotel porque, lamentablemente, no hay turistas”, explicó Jaime Pat, encargado del hotel Casa Miel, quien reconoció que el escenario afecta a prácticamente todos los negocios de hospedaje de la franja costera.

El panorama se repite en otros centros de alojamiento. Manuel García, administrador de un hotel frente al mar, comentó que actualmente trabajan con apenas 30 por ciento de ocupación, muy lejos del 80 o 90 por ciento que solía registrarse durante las vacaciones de verano.

Empresarios reducen gastos operativos con el fin de sobrellevar la situación / Edgar Silva

“Esperábamos una mejor respuesta del mercado, pero las reservaciones fueron muy pocas. Lanzamos promociones y ajustamos tarifas para atraer visitantes; aun así, el movimiento sigue siendo lento”, indicó.

La incertidumbre también alcanza los siguientes meses. María López, responsable de reservaciones de un pequeño hotel boutique, señaló que agosto tampoco ofrece señales alentadoras.

“Las reservaciones son escasas y la mayoría se concreta de último momento. Antes, para estas fechas prácticamente teníamos todo vendido; ahora dependemos de quienes deciden viajar sin planearlo”, dijo.

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Carlos Hernández, propietario de un alojamiento turístico, afirmó que la desaceleración repercute en toda la actividad económica del destino.

“Cuando no hay huéspedes tampoco consumen en restaurantes, tours, transporte o comercios. Todos terminamos resintiendo esta baja en la actividad turística”, expresó.

Prestadores de servicios coincidieron en que este periodo vacacional figura entre los más complicados de los últimos años. Mientras esperan un repunte hacia el cierre del año y la temporada invernal, mantienen promociones, ajustan gastos de operación e invierten en mejorar sus instalaciones, con la esperanza de que el turismo vuelva a ocupar las habitaciones hoy vacías y reactive la economía de la zona costera de Tulum.