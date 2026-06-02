Selección Mexicana: Efraín Juárez aparece como alternativa al proyecto de Rafael Márquez

El proyecto de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2030 parecía tener una ruta definida con Rafael Márquez como sucesor de Javier Aguirre. Sin embargo, recientes versiones apuntan a que el ascenso de Efraín Juárez como entrenador ha comenzado a generar nuevas alternativas dentro del futbol mexicano.

Desde que Aguirre regresó al banquillo nacional en 2024, la Federación Mexicana de Futbol diseñó una estrategia que contemplaba a Rafael Márquez como auxiliar técnico y futuro responsable del combinado nacional una vez concluida la Copa del Mundo de 2026. Incluso, directivos como Ivar Sisniega y Duilio Davino han respaldado públicamente esa hoja de ruta.

No obstante, el nombre de Efraín Juárez empieza a tomar relevancia gracias a los resultados obtenidos en su corta pero exitosa carrera como estratega. El exfutbolista mexicano conquistó títulos con Atlético Nacional en Colombia y recientemente llevó a Pumas a disputar instancias decisivas, fortaleciendo su prestigio entre directivos y analistas.

Las especulaciones crecieron luego de que el periodista Adal Franco revelara que una parte importante de los propietarios de clubes de la Liga MX aún no está completamente convencida de que Márquez sea el encargado del próximo ciclo mundialista. Según esa versión, el desempeño del histórico capitán mexicano durante la Copa del Mundo será un factor clave para evaluar su futuro.

En materia de experiencia, ambos técnicos presentan trayectorias distintas. Mientras Rafael Márquez ha trabajado en procesos formativos con el Real Alcalá y el Barcelona Atlètic, además de desempeñarse actualmente como auxiliar de Javier Aguirre, Efraín Juárez ya acumula experiencia como asistente en la MLS, en Bélgica y como entrenador principal en Colombia y México.

Por ahora, el plan oficial no ha cambiado. Todo apunta a que Javier Aguirre continuará vinculado al proyecto nacional después del Mundial 2026 en un rol directivo, mientras que Rafael Márquez sigue siendo el principal candidato para asumir las riendas del Tri. Sin embargo, el crecimiento de Efraín Juárez ha abierto un debate que podría influir en las decisiones futuras de la Federación Mexicana de Futbol.