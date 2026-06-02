El Niño volverá este año con 90% de probabilidad y podría agravar sequías, lluvias y olas de calor

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno de El Niño tiene 90 por ciento de probabilidad de volver este año y podría alcanzar una intensidad fuerte, lo que elevaría el riesgo de sequías, lluvias extremas y olas de calor en distintas regiones del mundo.

El organismo científico de Naciones Unidas señaló que las condiciones del Pacífico ya muestran señales compatibles con el desarrollo de El Niño.

Entre finales de abril y mediados de mayo, la temperatura superficial del mar en la zona de referencia se ubicó cerca de los umbrales de este fenómeno, mientras que las aguas subsuperficiales registraron anomalías superiores a 6 ºC.

¿Qué efectos puede provocar El Niño este año?

De acuerdo con la OMM, El Niño puede intensificar los impactos de un planeta que ya registra temperaturas elevadas.

Aunque cada episodio tiene características propias, suele modificar los patrones de lluvia y temperatura en varias regiones.

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El fenómeno se asocia con más precipitaciones en zonas de América del Sur, el sur de Estados Unidos, partes del Cuerno de África y Asia central. En contraste, puede favorecer condiciones de sequía en América Central, el norte de América del Sur, el Caribe, Australia, Indonesia y regiones del sur de Asia.

OMM llama a prepararse ante un episodio fuerte

Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, pidió a gobiernos, organizaciones humanitarias y sectores sensibles al clima prepararse con anticipación ante la posibilidad de un evento fuerte.

La funcionaria destacó que los pronósticos estacionales y los sistemas de alerta temprana son clave para reducir riesgos, proteger vidas y disminuir daños económicos.

Cambio climático puede amplificar sus impactos

La OMM aclaró que no hay evidencia concluyente de que el cambio climático aumente la frecuencia o intensidad de El Niño. Sin embargo, sí puede hacer que sus efectos sean más graves.

🆕 WMO confirms: El Niño conditions are developing and are set to influence global temperature and rainfall patterns around the world in the months ahead. Most forecast models suggest it will be at least moderate – possibly strong.

Be prepared. More info➡️ https://t.co/htyps0XfsE pic.twitter.com/0dbWunyqyU — World Meteorological Organization (@WMO) June 2, 2026

Esto ocurre porque océanos y atmósfera más cálidos aportan más energía y humedad, condiciones que favorecen fenómenos extremos como lluvias intensas y olas de calor.

El episodio más reciente de El Niño ocurrió entre 2023 y 2024 y fue uno de los cinco más intensos registrados, con influencia en las temperaturas globales récord observadas en ese periodo.

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