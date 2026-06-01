Se derrumba el techo del hotel Hampton Inn by Hilton al Norte de Mérida

Momentos de tensión se vivieron la mañana de este lunes en el hotel Hampton Inn by Hilton Mérida, ubicado al Norte de la ciudad, luego de que una parte del techo colapsara presuntamente como consecuencia de las intensas lluvias que se han registrado en el estado durante los últimos días.

De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando empleados y huéspedes escucharon un fuerte estruendo al interior del inmueble. Instantes después, una sección de la estructura se desplomó, generando alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

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Tras el reporte al número de emergencias, al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), personal de Protección Civil y paramédicos, quienes acordonaron el área afectada y realizaron una inspección para evaluar las condiciones de seguridad del edificio.

Las autoridades llevaron a cabo una revisión de la estructura con el objetivo de descartar riesgos de un nuevo colapso y determinar el alcance de los daños materiales ocasionados por el derrumbe.

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Hasta el momento no se ha confirmado si existen personas lesionadas a consecuencia del incidente. Asimismo, las autoridades no han emitido un dictamen oficial sobre las causas que provocaron el colapso, aunque de manera preliminar se presume que las recientes precipitaciones pudieron haber influido en el deterioro de la estructura.

Se espera que en las próximas horas las dependencias correspondientes den a conocer más información sobre lo ocurrido y los resultados de las inspecciones realizadas en el inmueble.