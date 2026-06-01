Síguenos

Última hora

México

Claudia Sheinbaum encabeza Día de la Marina Nacional en Lázaro Cárdenas, Michoacán: EN VIVO

Yucatán / Sucesos

Se derrumba el techo del hotel Hampton Inn by Hilton al Norte de Mérida

Las lluvias habrían provocado la caída de parte del techo en el hotel Hampton Inn by Hilton al Norte de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

1 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Autoridades realizan las diligencias en el hotel Hampton Inn by Hilton al Norte de Mérida.
Autoridades realizan las diligencias en el hotel Hampton Inn by Hilton al Norte de Mérida. / Cortesía

Momentos de tensión se vivieron la mañana de este lunes en el hotel Hampton Inn by Hilton Mérida, ubicado al Norte de la ciudad, luego de que una parte del techo colapsara presuntamente como consecuencia de las intensas lluvias que se han registrado en el estado durante los últimos días.

De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando empleados y huéspedes escucharon un fuerte estruendo al interior del inmueble. Instantes después, una sección de la estructura se desplomó, generando alarma entre las personas que se encontraban en el lugar.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Chiapas

Noticia Destacada

Capturan en Mérida a presunto responsable de pederastia agravada buscado en Chiapas

Tras el reporte al número de emergencias, al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), personal de Protección Civil y paramédicos, quienes acordonaron el área afectada y realizaron una inspección para evaluar las condiciones de seguridad del edificio.

Las autoridades llevaron a cabo una revisión de la estructura con el objetivo de descartar riesgos de un nuevo colapso y determinar el alcance de los daños materiales ocasionados por el derrumbe.

La embarcación se hundió poco a poco; las causas no han sido reveladas.

Noticia Destacada

Embarcación se hunde frente a gasolinera de Puerto de Abrigo en Yucalpetén

Hasta el momento no se ha confirmado si existen personas lesionadas a consecuencia del incidente. Asimismo, las autoridades no han emitido un dictamen oficial sobre las causas que provocaron el colapso, aunque de manera preliminar se presume que las recientes precipitaciones pudieron haber influido en el deterioro de la estructura.

Se espera que en las próximas horas las dependencias correspondientes den a conocer más información sobre lo ocurrido y los resultados de las inspecciones realizadas en el inmueble.

Te puede interesar