Así operaba el “Huamúchil” desde Mérida, relacionado con extorsiones, drogas y asesinatos en Quintana Roo

La detención de Arturo Misael “N”, alias “Huamúchil”, en la ciudad de Mérida, Yucatán, representa uno de los golpes más importantes contra la delincuencia organizada en Quintana Roo durante los últimos meses. Las autoridades lo identifican como uno de los principales generadores de violencia en la zona norte de ese estado.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo y la Fiscalía General del Estado (FGE), el presunto líder criminal dirigía desde Mérida una red dedicada a actividades ilícitas como ejecuciones, extorsiones, narcomenudeo y distribución de drogas en municipios turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

¿Quién es Arturo Misael “N”, alias Huamúchil?

Las investigaciones señalan que Arturo Misael “N” es originario de Sinaloa y era considerado un objetivo prioritario para las autoridades de Quintana Roo debido a su presunta participación en diversos delitos de alto impacto.

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Según la FGE, el detenido trabajó anteriormente con Héctor Elías Flores Aceves, alias “El 15”, exlíder de una organización criminal que fue sentenciado a 50 años de prisión por homicidio calificado.

Con el paso del tiempo, “Huamúchil” habría escalado posiciones dentro de la estructura delictiva hasta convertirse en uno de los principales operadores de actividades criminales en la región.

Operaba desde Mérida y daba órdenes en Quintana Roo

Las autoridades revelaron que Arturo Misael utilizaba la capital yucateca como centro de operaciones para coordinar acciones de grupos criminales en Quintana Roo.

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Entre las actividades que presuntamente dirigía se encuentran órdenes para ejecutar a integrantes de grupos rivales, distribución de drogas en bares y centros nocturnos, así como el cobro de extorsiones a diversos sectores.

Uno de los casos documentados por las investigaciones apunta a que administraba una red de cobro de cuotas a taxistas de Isla Mujeres, donde se exigían aproximadamente 200 pesos diarios a cerca de 100 operadores, generando ganancias cercanas a los 20 mil pesos por día.