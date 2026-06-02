Exceso de velocidad deja a dos motociclistas hospitalizados tras accidente en Playa del Carmen

Dos motociclistas que resultaron con lesiones leves en un accidente vial, luego de ser atendido para médicos, fueron trasladados a un hospital de esta ciudad de Playa del Carmen para recibir atención médica. En tanto que las motocicletas quedaron a disposición de la Fiscalía General de Quintana Roo.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Lilis y Constituyentes Diaz, ciudad de Playa del Carmen, donde dos motociclistas se vieron involucrados en un accidente, debido a la falta de precaución al realizar maniobras.

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De acuerdo a los primeros a los primeros datos preliminares, el impacto, al parecer se dio por alcance lo que provocó que ambos operadores de las unidades salieron disparados y cayeran sobre el asfalto, debido al fuerte golpe, presentaron severas, lesiones sin poder levantarse.

Según testigos, ambos motociclistas circulaban en exceso de velocidad, como si estuviesen en competencia de motocross, no me dieron las consecuencias, y le restaron importancia posibles daños a terceros.

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En la zona, testigos al percatarse del tremendo impacto de solicitaron el apoyo a las autoridades municipales, ya que ambos motociclistas no se movían mientras permanecían tendidos sobre el duro asfalto que sólo se quejaban de dolores.

Luego del reporte ciudadano al arribaron los paramédicos abordo de una ambulancia de inmediato brindaron los primeros auxilios a las víctimas, pero debido a la gravedad al ser valorados, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.