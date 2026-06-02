Hezbolá lanza cohetes y drones contra Israel pese a anuncio de cese al fuego de Trump

Hezbolá lanzó cohetes y drones contra Israel durante la noche del lunes y la mañana del martes, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un presunto acuerdo para detener las hostilidades en el sur de Líbano.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las alertas se activaron en Galilea y en los Altos del Golán tras el lanzamiento de proyectiles desde territorio libanés. El ejército israelí informó que dos misiles fueron interceptados y que no se registraron víctimas.

El ataque ocurrió después de que Trump afirmara que había hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con representantes de Hezbolá, quienes supuestamente aceptaron detener los disparos.

Hezbolá mantiene ataques tras anuncio de tregua

Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron nuevas alarmas en la Galilea occidental ante la posible infiltración de drones. Según el ejército, un “objetivo aéreo sospechoso” cayó cerca de la frontera, sin causar heridos.

También se activaron sirenas en Metula, al este de Galilea, luego de que un cohete de Hezbolá impactara cerca de soldados israelíes que operaban en el sur de Líbano. El ejército indicó que el incidente concluyó sin lesionados.

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Los ataques se reanudaron aproximadamente tres horas después del mensaje de Trump en Truth Social, donde aseguró que ambas partes habían acordado frenar los ataques.

Israel advierte que seguirá operando en el sur de Líbano

Tras el anuncio estadounidense, Netanyahu sostuvo que Israel atacará objetivos de Hezbolá en Beirut si el grupo continúa disparando contra ciudades y ciudadanos israelíes.

La oficina del primer ministro israelí afirmó que la postura de su gobierno no ha cambiado y que las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán sus operaciones previstas en el sur de Líbano.

Lebanon speaker to guarantee Hizbollah respect for 'global' truce with Israel: adviserhttps://t.co/XiF4EqKEB0 — The Jordan Times (@jordantimes) June 2, 2026

Tensión regional complica el alto el fuego

El conflicto entre Israel y Hezbolá se intensificó desde marzo, en el contexto de la guerra regional vinculada con Irán. Desde entonces, Israel ha ampliado sus operaciones en Líbano, mientras Hezbolá mantiene ataques con cohetes y drones contra el norte israelí.

Irán advirtió que cualquier violación del alto el fuego en un frente podría interpretarse como una ruptura general de la tregua. Pese a ello, funcionarios estadounidenses e israelíes sostienen que el acuerdo con Teherán no limita las acciones de Israel contra Hezbolá en Líbano.

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