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Campeche / Sucesos

Motociclista y adulto mayor lesionados en la avenida Gobernadores, Campeche

Un motociclista y un adulto mayor resultaron heridos tras un accidente en la avenida Gobernadores. Ambos fueron atendidos por paramédicos del Sector Salud y la Policía Estatal tomó conocimiento del hecho.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

2 de jun de 2026

1 min

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Accidente vial deja dos heridos en Campeche
Accidente vial deja dos heridos en Campeche / Dismar Herrera

Un motociclista y un adulto mayor resultaron lesionados tras un hecho de tránsito registrado sobre la avenida Gobernadores, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos.

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Los hechos ocurrieron cuando el adulto mayor, al salir de una cantina, intentó cruzar la arteria de manera imprudente, pero en esos momentos circulaba un joven motociclista, quien trató de frenar sin lograr evitar el impacto.

Tras el percance, ambos quedaron heridos y fueron atendidos por paramédicos del Sector Salud, mientras agentes de la Policía Estatal tomaron conocimiento y realizaron las diligencias correspondientes.

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