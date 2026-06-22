¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 22 de junio, horarios y dónde ver en vivo

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en una etapa determinante y este lunes 22 de junio se disputarán cuatro encuentros que podrían empezar a aclarar el panorama rumbo a los dieciseisavos de final. Varias selecciones llegan con la necesidad de sumar, mientras otras buscan asegurar su permanencia entre los primeros puestos de sus respectivos sectores.

La actividad comenzará con uno de los equipos más seguidos del torneo. Argentina saltará al terreno de juego para enfrentar a Austria en un duelo importante dentro del Grupo J, donde ambos conjuntos mantienen aspiraciones de quedarse con la cima de la clasificación.

Más tarde será el turno de Francia, que buscará imponer su jerarquía frente a Irak en un encuentro correspondiente al Grupo I. Los franceses intentarán acercarse a la siguiente fase y confirmar su condición de candidatos al título.

Uno de los partidos que más expectativa genera es el choque entre Noruega y Senegal. El compromiso enfrentará a dos selecciones que han mostrado argumentos para competir en el torneo y que saben que una victoria podría acercarlas de manera importante a la ronda de eliminación directa.

La jornada concluirá con el enfrentamiento entre Jordania y Argelia, un partido que también puede tener implicaciones relevantes en la pelea por los puestos de clasificación dentro del Grupo J.

Partidos del Mundial 2026 para el lunes 22 de junio

Argentina vs Austria Hora: 11:00 horas Sede: Estadio Dallas

Hora: 11:00 horas Sede: Estadio Dallas Francia vs Irak Hora: 15:00 horas Sede: Estadio Philadelphia

Hora: 15:00 horas Sede: Estadio Philadelphia Noruega vs Senegal Hora: 18:00 horas Sede: Estadio New York / New Jersey

Hora: 18:00 horas Sede: Estadio New York / New Jersey Jordania vs Argelia Hora: 21:00 horas Sede: Estadio San Francisco

¿Dónde ver Noruega vs Senegal EN VIVO?

El encuentro entre Noruega y Senegal, considerado uno de los más atractivos del día, podrá seguirse completamente en vivo a partir de las 18:00 horas.

La transmisión estará disponible a través de Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes, incluyendo su aplicación móvil y sitio web oficial.

Con selecciones históricas y duelos que podrían modificar la tabla de posiciones, el lunes promete convertirse en una jornada fundamental dentro de la Copa Mundial 2026, donde cada punto comienza a tener un valor decisivo.