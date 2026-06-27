GP Austria 2026: Russell extiende la racha de pole positions de Mercedes; Checo larga 19°

Justo cuando parecía que la racha de poles de Mercedes en la Fórmula 1 seguramente llegaría a su fin, George Russell tenía otras ideas.

Russell pasó por la penúltima curva segundos después de que Max Verstappen trompeó y salió de la pista hacia la barrera, lo que provocó una bandera amarilla, que significa que los pilotos deben reducir la velocidad.

Mercedes advirtió a Russell por radio con antelación sobre la bandera amarilla y él sostuvo que levantó el pie del acelerador antes de lo habitual para esa curva y que el resto de su vuelta aún así fue suficiente para quedarse con el primer puesto. Aun así fue "una vuelta increíble", manifestó.

Los comisarios estuvieron de acuerdo y determinaron que el incidente no requería "más investigación", manteniendo a Russell en la pole por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton para la carrera del domingo, catalogada como de "peligro por calor".

Russell mantiene la vuelta

El factor clave fue que en la curva hubo una bandera amarilla simple, no doble. Una amarilla simple significa que los pilotos deben demostrar que redujeron la velocidad de manera apreciable. Una doble indica un peligro más inmediato y, en la clasificación, significa que los pilotos deben abandonar cualquier intento de marcar un tiempo competitivo.

Russell argumentó que fue la decisión correcta porque el auto de Verstappen estaba al otro lado de una zona de escape con grava. "Ni siquiera vi el auto porque la zona de escape está muy lejos y creo que en ese caso una amarilla simple era lo correcto", explicó.

Es la cuarta pole position de Russell esta temporada, sin contar las carreras sprint, y lo deja igualado con su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Russell and Leclerc on the front row! 😎



The grid is set at the Red Bull Ring 👌#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/3genysCKPK — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Se prevé que la ventaja de Antonelli se reduzca

Leclerc y Hamilton, de Ferrari, superaron el tiempo de Antonelli por menos de una décima de segundo poco antes de que Verstappen se saliera. Verstappen también parecía candidato a la pole con su Red Bull mejorado.

Leclerc tiene previsto arrancar la carrera del domingo segundo, y Hamilton tercero tras su victoria con Ferrari la última vez. Antonelli fue cuarto, su peor resultado de clasificación de la temporada.

Eso hace probable que su ventaja —41 puntos sobre Hamilton, 50 sobre Russell— se reduzca por segunda carrera consecutiva. El auto de Antonelli se averió en la última carrera, el GP de Barcelona-Catalunya, mientras Hamilton ganó y Russell fue segundo.

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, dijo a Sky Sport Alemania que fue "una cuestión de experiencia" que Antonelli pareciera abandonar su vuelta tras el accidente de Verstappen, mientras Russell fue "súper astuto" al levantar el pie lo justo para mantener su vuelta competitiva.

El tiempo anterior de Verstappen aún así fue suficiente para ser quinto, por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.