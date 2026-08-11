Cristian Castro presume su pase reglamentado a la UNAM en medio de la polémica por el examen

A sus 51 años, Cristian Castro está a punto de cerrar una etapa académica que comenzó hace más de dos años y ya tiene la mirada puesta en la universidad. El cantante reveló que continuará sus estudios en la UNAM gracias al mecanismo de ingreso conocido como Pase Reglamentado.

El intérprete de “Azul” compartió la noticia después de su presentación en el Auditorio Nacional, donde habló sobre la graduación que tendrá este 12 de agosto y la celebración que prepara junto con su familia.

Cristian Castro terminó la preparatoria a los 51 años

El cantante cursó la preparatoria durante más de dos años mediante un sistema en línea, periodo en el que tuvo que presentar evaluaciones a distancia. Incluso reconoció que en algún momento pensó en abandonar sus estudios debido a las dificultades que enfrentó.

Sin embargo, el apoyo de sus profesores fue determinante para que continuara hasta completar el bachillerato. Ahora, Castro se prepara para celebrar oficialmente su graduación acompañado por personas cercanas.

Verónica Castro será su madrina

Para festejar este logro, Cristian Castro adelantó que su madre, Verónica Castro, tendrá un papel especial en la celebración y será su madrina.

El cantante contó que después de la ceremonia habrá una cena en casa de su madre, donde planean festejar el cierre de esta etapa académica junto con la familia.

¿Cómo entrará Cristian Castro a la UNAM?

La revelación que más llamó la atención fue que el cantante aseguró que podrá continuar sus estudios en la UNAM mediante el Pase Reglamentado.

Castro explicó que la institución donde realizó la preparatoria mantiene una afiliación con la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que puede acceder a este mecanismo de ingreso, siempre que cumpla con las condiciones académicas correspondientes.

La noticia surge en medio de la polémica de la UNAM

El anuncio del cantante ocurre mientras la UNAM enfrenta cuestionamientos relacionados con su proceso de admisión. La institución decidió aplicar nuevamente de manera presencial un examen de control a alrededor de 58 mil aspirantes, después de detectar anomalías y posibles irregularidades vinculadas con la prueba en línea.

Por esta razón, la noticia sobre el ingreso de Cristian Castro generó comentarios en redes sociales, aunque su caso corresponde a un mecanismo distinto al examen de admisión para aspirantes externos.

¿Qué carrera estudiará Cristian Castro?

Por el momento, el cantante no ha informado cuál será la licenciatura que pretende cursar en la Universidad Nacional. Su prioridad inmediata es completar la graduación de preparatoria y posteriormente definir los detalles de su siguiente etapa académica.

Así, Cristian Castro suma un nuevo capítulo a su trayectoria: después de consolidarse durante décadas como cantante, ahora busca continuar su preparación profesional y convertirse en estudiante de la UNAM.