Fede Vigevani sale de La Casa de los Famosos México: así fue su despedida entre lágrimas

La salida de Fede Vigevani de La Casa de los Famosos México ocurrió entre abrazos, lágrimas y sorpresa. El creador de contenido concluyó así una participación especial que duró 17 días y en la que consiguió integrarse rápidamente con los demás habitantes.

El influencer había ingresado al reality con una misión diferente a la del resto de los participantes. Durante su estancia asumió el papel de “cómplice” e “infiltrado”, por lo que su presencia estuvo ligada a una dinámica especial dentro de la competencia.

La noticia de su salida tomó desprevenidos a varios integrantes de la casa. La despedida estuvo marcada por llanto, abrazos y muestras de cariño hacia Fede Vigevani, quien durante poco más de dos semanas consiguió establecer vínculos con sus compañeros.

¿Qué hizo Fede Vigevani durante su estancia?

Durante sus 17 días en La Casa de los Famosos México, Fede protagonizó diferentes momentos que llamaron la atención de los seguidores del programa. Su carácter espontáneo le permitió adaptarse a la convivencia y acercarse a varios de los habitantes.

Entre las personas con las que desarrolló una mayor cercanía estuvieron Aranza, Brianda Deyanara y Luis Chaparro. Además, su convivencia con Gema Garoa dio pie a momentos que fueron interpretados como un posible acercamiento sentimental.

Aunque su participación fue temporal, el creador de contenido consiguió dejar una impresión entre los habitantes. Sus bromas, conversaciones y convivencia se convirtieron en parte de los momentos que marcaron su paso por el reality.

Fede Vigevani cumple su promesa y regala un automóvil

La despedida todavía tenía una sorpresa pendiente. Poco después de abandonar la casa, Fede Vigevani regresó para cumplir una promesa que había hecho durante el programa: entregar a Karina Torres el automóvil que había ganado en una de las primeras dinámicas.

El gesto se produjo después de su salida y permitió que el influencer cerrara su participación cumpliendo con lo que había anunciado frente a las cámaras. El auto se convirtió así en uno de los detalles más comentados de su despedida.

Antes de marcharse definitivamente, Fede también quiso dejar un recuerdo para el resto de los habitantes. El influencer les dejó una importante cantidad de dulces en el almacén para que pudieran compartirlos mientras continúa la competencia.