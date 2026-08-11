Cliente denuncia presunta alteración de pimienta molida y mal trato en negocio de Villas de San José

Una inconformidad entre un cliente y empleados de un establecimiento dedicado a la venta de especias y semillas generó un reclamo público en el sector Villas de San José, luego de que un ciudadano identificado como Yuner asegurara que el producto que adquirió como pimienta molida presuntamente se encontraba mezclado con harina.

De acuerdo con el consumidor, minutos antes había acudido al negocio para comprar una bolsa con un valor de 20 pesos, confiando en que se trataba de pimienta molida. Sin embargo, al revisar el producto, señaló que notó características que, a su consideración, no correspondían con la especia que había solicitado, por lo que decidió regresar al establecimiento para realizar el reclamo.

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El ciudadano manifestó que el problema no se limitó al contenido del producto, sino que, según su versión, al regresar al establecimiento recibió un trato que calificó como grosero por parte de la joven que lo atendió y presuntamente fue objeto de burlas por parte de empleados del lugar.

Ante esta situación, Yuner señaló que buscaría presentar una queja y, en su caso, una denuncia ante la autoridad competente, dejando claro que su inconformidad no estaba relacionada únicamente con los 20 pesos que había pagado, sino con la manera en que, aseguró, fue tratado al momento de solicitar una explicación.

Cliente expresa su molestia. / Por Esto.

Por su parte, la propietaria del establecimiento sostuvo que desde el momento en que el cliente regresó para expresar su inconformidad se mostró dispuesta a devolverle el dinero correspondiente a la compra, precisamente con la intención de evitar que el desacuerdo escalara a una confrontación.

No obstante, el cliente mantuvo su postura y reiteró que la devolución del dinero no solucionaba el problema que, desde su perspectiva, estaba relacionado con el presunto estado del producto y con el trato recibido por parte del personal.

Minutos después, Yuner regresó al establecimiento llevando consigo otra bolsa de pimienta quebrada, con la finalidad de realizar una comparación frente a los empleados y mostrar las diferencias que, según él, existían entre ambos productos.

La propietaria del establecimiento señala que el cliente fue grosero. / Por Esto.

A pesar de ello, la situación no llegó a un acuerdo entre las partes. El ciudadano manifestó que conservaría la bolsa de producto que adquirió en el establecimiento como posible evidencia, con la intención de presentarla ante la autoridad correspondiente al momento de formalizar su queja.

Yuner también expresó su preocupación por la calidad de los productos que, según afirmó, se comercializan en el establecimiento, por lo que insistió en que buscará que las autoridades competentes determinen si existe alguna irregularidad en la composición o comercialización de la especia.

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Mientras tanto, la propietaria reiteró que mantenía su disposición de devolver los 20 pesos al cliente y resolver el asunto por esa vía. Sin embargo, el consumidor insistió en que su reclamo iba más allá del monto económico y que pretende que se revise el producto y se esclarezca lo ocurrido.

Hasta el momento, se trata de señalamientos realizados por el consumidor y de una controversia entre las partes, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar, mediante los procedimientos correspondientes y, en su caso, el análisis del producto, si existió alguna irregularidad en la mercancía comercializada.

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