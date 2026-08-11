SRE busca salida del equipo infantil de México varado en Colombia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en Colombia, puso en marcha las labores de asistencia consular y logística para facilitar la salida y el retorno seguro de los integrantes del equipo infantil de fútbol sala Obeliz FC, originarios de Tijuana, Baja California que quedaron varados en el país sudamericano.

De acuerdo con lo informado, el equipo conformado por menores de edad se encontraba hospedado en la ciudad de Armenia, Quindío, donde disputaron el torneo Kids Futsal Cup y obtuvieron el campeonato. Sin embargo; el terremoto con magnitud de 7.4 registrado el lunes 10 de agosto ha complicado el traslado de los menores y sus acompañantes.

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La delegación mexicana que se encuentra conformada por 12 niños de aproximadamente 11 años de edad y cerca de 23 acompañantes entre entrenadores y familiares; se encuentra varada en Colombia. Ante la situación, entrenadores y directivos del equipo publicaron un llamado en redes sociales solicitando el apoyo de las autoridades para acelerar su regreso.

SRE coordina el regreso del equipo de Tijuana

Ante la solicitud de ayuda, la Cancillería mexicana y el Gobierno del Estado de Baja California establecieron contacto con el grupo. La SRE precisó que se brinda acompañamiento en el trayecto por carretera desde Armenia hacia Bogotá, así como en las gestiones ante aerolíneas y autoridades locales para reubicar los vuelos a la brevedad.

Tras el sismo registrado en Colombia, #EmbaMexCol brindó acompañamiento y asistencia a un equipo infantil de fútbol de Tijuana que quedó temporalmente varado en el país.



🤝 Nuestro compromiso es estar cerca de las y los connacionales y brindarles apoyo cuando más lo necesitan. pic.twitter.com/iQW2jKREFb — EmbaMex Colombia (@EmbaMexCol) August 11, 2026

En la capital colombiana, los menores y entrenadores fueron recibidos en la Embajada de México. Durante su estancia, tuvieron un encuentro virtual con mandos de la SRE, quienes reafirmaron el compromiso del Gobierno de México de dar seguimiento continuo al caso hasta que los connacionales se encuentren reunidos con sus familias en Tijuana.

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