México vs. Ecuador: cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Ciudad de México

La clasificación de la Selección Mexicana a los 16avos de Final del Mundial 2026 desató una auténtica fiebre entre los aficionados. El duelo ante Ecuador, programado para el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, ha provocado una alta demanda de entradas, elevando considerablemente sus precios.

Los boletos disponibles a través de los canales oficiales de la FIFA ya pueden adquirirse, aunque las localidades más exclusivas tienen un costo inicial cercano a los 95 mil pesos, especialmente en las zonas premium y palcos del inmueble.

Además, conforme se acerca la fecha del encuentro, la venta de última hora suele liberar algunos lugares adicionales. En esos casos, los precios pueden variar entre 30 mil y 100 mil pesos, dependiendo de la ubicación dentro del estadio y la disponibilidad.

En la reventa, el panorama es todavía más costoso. Las entradas se ofrecen actualmente desde aproximadamente 40 mil pesos, mientras que los boletos para las mejores localidades ya alcanzan hasta 150 mil pesos, impulsados por la expectativa que genera el primer partido de eliminación directa del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

México vs Ecuador: fecha, hora y sede

Fecha: Martes 30 de junio de 2026.

Martes 30 de junio de 2026. Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

19:00 horas (tiempo del centro de México). Estadio: Estadio Ciudad de México.

Estadio Ciudad de México. Instancia: Dieciseisavos de Final del Mundial 2026.

La Selección Mexicana llega a esta instancia después de completar una histórica Fase de Grupos con victorias sobre Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia. Ahora, el conjunto nacional buscará superar a Ecuador en un compromiso donde ya no existe margen de error y en el que el apoyo de la afición promete convertir al Estadio Ciudad de México en una auténtica fortaleza.