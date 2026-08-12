En promedio, 56 yucatecos son diagnosticados con obesidad cada 24 horas; suman más de 11 mil casos en 2026

Cada día, en promedio, 56 yucatecos reciben el diagnóstico de obesidad. Entre el 1 de enero y el 25 de julio del 2026 –semana epidemiológica 29‒ se confirmaron 11,601 casos en el estado, 15.4% más que los 10,051 registrados en el mismo periodo del 2025, es decir, 1,550 pacientes adicionales, de acuerdo con el más reciente corte del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud (SSA) federal.

La cifra coloca a Yucatán como el decimoquinto estado del país con más obesidad y, dentro de la península, como el líder indiscutible de la enfermedad, por encima de Quintana Roo y de Campeche. Sin embargo, el matiz importa: mientras Yucatán acumula el mayor número absoluto de pacientes, es Campeche el que crece con más fuerza en términos porcentuales.

Quintana Roo reportó 11,347 casos hasta el 25 de julio, un alza de 18.5% frente a los 9,577 del mismo lapso del 2025, y se ubicó en el lugar 17 a nivel nacional. Campeche, por su parte, sumó 7,173 casos –noveno estado con menor incidencia del país‒ pero un salto de 41.6% respecto a los 5,066 registrados un año antes, muy por encima del promedio nacional y del propio incremento yucateco.

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Los datos se dan a conocer en el marco del Día del Nutricionista, que se conmemora cada 11 de agosto en honor al médico argentino Pedro Escudero, considerado pionero de la nutrición científica en América Latina. A principios del siglo XX, Escudero formuló las cuatro leyes básicas de la alimentación saludable: que sea suficiente para cubrir las necesidades energéticas del cuerpo, completa –con todos los grupos de alimentos‒ armónica en la proporción entre nutrientes, y adecuada a los gustos, la cultura y las posibilidades económicas de cada persona. Más de un siglo después, esas leyes contrastan con una realidad que, en el Sureste mexicano, se mueve en la dirección opuesta.

Una situación que abarca todo el país

La obesidad no es un fenómeno exclusivo de Yucatán. A escala nacional, la SSA reporta un incremento de 28.4% en los casos confirmados, al pasar de 391,129 a 502,438 entre el 2025 y el 2026, siempre con corte al 25 de julio. Eso equivale a que, en promedio, 2,439 mexicanos reciben el diagnóstico cada día; de ellos, alrededor de 146 corresponden a la península: 56 en Yucatán, 55 en Quintana Roo y 35 en Campeche.

El comportamiento por género confirma una tendencia que se repite en las 32 entidades: la obesidad afecta más a las mujeres. A nivel nacional, 320,683 mujeres –el 63.8% del total‒ han sido diagnosticadas, frente a 181,755 hombres.

En Yucatán la proporción es similar: de los 11,601 casos, 7,515 corresponden a mujeres (64.7%) y 4,086 a hombres, una brecha que suele explicarse por una combinación de factores hormonales, culturales y de acceso desigual a la atención médica preventiva.

Buenas noticias entre las cifras

No todo el panorama alimentario yucateco es negativo. A diferencia de la obesidad, la desnutrición retrocedió 7.3% en la entidad, al pasar de 703 a 655 casos entre el 2025 y el 2026. La reducción es más marcada en su forma severa, que cayó 23.6% (de 55 a 42 casos), y en la leve, que bajó 7.5% (de 533 a 493 pacientes). El único indicador que subió fue la desnutrición moderada, con un alza de 4.3% (de 115 a 120 enfermos). Con ello, Yucatán se ubica como el decimotercer estado del país con menos casos de desnutrición.Los trastornos de la conducta alimentaria –como la anorexia y la bulimia‒ también disminuyeron de forma notable: 41.6% menos casos, al pasar de 48 a 28 entre ambos años, lo que coloca a la entidad en el sexto lugar nacional con menor incidencia de este tipo de padecimientos.

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En conjunto, los datos dibujan una paradoja alimentaria en Yucatán: mientras el estado avanza en el combate a la desnutrición y a los trastornos alimentarios, la obesidad –el extremo opuesto de una mala nutrición‒ gana terreno a un ritmo mayor que el registrado un año atrás.

Para la salud pública, ambos fenómenos comparten una raíz común: el acceso desigual a una alimentación completa y balanceada, ya sea por insuficiencia o por exceso.

Carga adicional para el sistema de salud

El repunte de la obesidad no ocurre de forma aislada. El propio Boletín Epidemiológico ha documentado en semanas recientes otros padecimientos en ascenso en la península, como la diabetes mellitus tipo 2 y las enfermedades cardio-cerebrovasculares, condiciones estrechamente asociadas al exceso de peso y que agravan la presión sobre los servicios médicos estatales.

Campeche, precisamente el estado con el mayor repunte de obesidad de la región, es también el que ha mostrado los incrementos más pronunciados en diabetes e hipertensión durante el 2026, un patrón que los especialistas en salud pública consideran una señal de alerta temprana.

El comparativo peninsular también deja una lectura sobre las capacidades de respuesta de cada sistema estatal de salud. Yucatán concentra la mayor infraestructura hospitalaria y de primer nivel de atención de los tres estados, lo que en parte explica su liderazgo en número absoluto de diagnósticos: a mayor cobertura de detección, más casos confirmados. Campeche y Quintana Roo, con redes de salud más reducidas, podrían estar subregistrando parte de su población con sobrepeso u obesidad, factor que las autoridades sanitaias suelen considerar al interpretar este tipo de comparativos regionales.

Para las autoridades sanitarias yucatecas, el reto planteado por Pedro Escudero hace más de cien años –lograr una alimentación suficiente, completa, armónica y adaptada a la cultura local‒ sigue vigente.

En una entidad donde la dieta tradicional maya convive cada vez más con el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, el Día del Nutricionista llega este 11 de agosto como recordatorio de que la batalla contra la mala nutrición, en cualquiera de sus extremos, está lejos de terminar.