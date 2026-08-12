Lluvias inundan vialidades y complican circulación en Playa del Carmen

La lluvia que cayó la madrugada de este martes causó graves estragos en Playa del Carmen, zonas inundadas como el tramo entre las oficinas de la Fiscalía de Quintana Roo que conecta al fraccionamiento Villamar II, ante esta situación los motociclistas se obligaron circular sobre la banqueta por cuestión de seguridad.

Este tramo complicó la circulación vehicular al inundarse, el aguacero que cayó arrastró los residuos sólidos y se obstruyó los pozos pluviales de la ciudad, aunque hay zonas donde no existen pozos .

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El motociclista Sergio Ramos comentó cada vez que llueve el fraccionamiento Misión Villamar I y II se inunda, se necesita suficientes pozos pluviales para evitar inundaciones, creo que el gobierno debe realizar un análisis de la geografía para evaluar las causas de la inundación.