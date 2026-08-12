México envía 58.5 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto de magnitud 7.4

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles 12 de agosto que México comenzó el envío de ayuda humanitaria a Colombia para apoyar a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el apoyo responde a solicitudes específicas realizadas por el Gobierno colombiano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Las primeras aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron durante las primeras horas de este miércoles con destino a Pereira.

La Cancillería mexicana ya mantenía comunicación con las autoridades colombianas para definir el tipo de ayuda que requería el país tras el sismo.

¿Qué ayuda envió México a Colombia tras el terremoto?

Sheinbaum detalló que las primeras dos aeronaves transportan 854 despensas, equivalentes a 19.5 toneladas de ayuda humanitaria, además de personal del Ejército Mexicano que participará en las labores necesarias en territorio colombiano.

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El Gobierno federal contempla ampliar los envíos durante los días 12, 13 y 14 de agosto, con un total de 2 mil 562 despensas, equivalentes a aproximadamente 58.5 toneladas de asistencia.

También se enviarán agua y medicamentos, mientras México mantendrá comunicación con Colombia mediante las cancillerías de ambos países para responder a nuevas necesidades derivadas de la emergencia.

La SRE informó previamente que la representación mexicana en Colombia se encontraba atendiendo a connacionales afectados por las restricciones de movilidad y los daños provocados por el terremoto. Hasta el 11 de agosto había recibido 120 llamadas de emergencia relacionadas con 213 mexicanos que solicitaron apoyo o asistencia consular.

¿Qué pasará con el equipo de futbol mexicano varado en Colombia?

Durante la conferencia también se preguntó a Sheinbaum sobre el equipo infantil de futbol de Tijuana, Baja California, que permanece en Colombia después del terremoto.

La presidenta señaló que las autoridades mexicanas mantienen contacto con sus integrantes, aunque las afectaciones en la infraestructura y las restricciones en aeropuertos complican por el momento su regreso.

La Cancillería confirmó que este grupo se encuentra entre los mexicanos que reciben acompañamiento consular y explicó que los daños en carreteras y las limitaciones de movilidad en zonas como Armenia, Cali y Pereira han dificultado los traslados.

Sheinbaum aseguró que el Gobierno mexicano continuará evaluando las opciones disponibles para que los integrantes del equipo puedan regresar al país lo antes posible, mientras siguen los trabajos de asistencia a Colombia tras el fuerte sismo.

IO