Colombia decreta tres días de duelo nacional tras terremoto de magnitud 7.4 que dejó cientos de muertos

Colombia inició un periodo de tres días de duelo nacional por las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió varias regiones del país y provocó una de las emergencias más graves registradas en territorio colombiano durante los últimos años.

El Gobierno encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella formalizó la medida mediante el Decreto 1172 de 2026, expedido el 11 de agosto. Durante este periodo, la bandera de Colombia permanecerá a media asta en los edificios públicos, así como en las embajadas y oficinas consulares del país en el extranjero.

¿Por qué Colombia declaró tres días de duelo nacional?

La decisión busca rendir homenaje a las personas que fallecieron como consecuencia del movimiento telúrico registrado el 10 de agosto y expresar solidaridad con las familias y comunidades afectadas.

El Ministerio del Interior confirmó que el decreto establece tres días de duelo nacional y ordena colocar el pabellón nacional a media asta como señal de respeto por las víctimas.

La emergencia ocurre apenas unos días después del inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, quien ha encabezado la coordinación de las acciones federales para atender los daños y apoyar a las autoridades locales.

Noticia Destacada Lenny Fernández, la abogada que murió abrazando a su mascota en el sismo de Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que desde las primeras horas posteriores al sismo se activaron equipos especializados de búsqueda y rescate, mientras autoridades nacionales y territoriales comenzaron la evaluación de viviendas, infraestructura y comunidades afectadas.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto de magnitud 7.4 en Colombia?

El terremoto ocurrió durante la mañana del lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, con una profundidad aproximada de 103 kilómetros.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que alcanzó una magnitud de 7.4 y señaló que se trata del terremoto de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI. Después del evento principal también comenzaron a detectarse réplicas en la región.

Entre las zonas con afectaciones se encuentran municipios de Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío. Ciudades como Cali enfrentaron daños en edificios, personas heridas y afectaciones en servicios de salud e infraestructura.

¿Cuántas personas murieron por el terremoto en Colombia?

Los balances de víctimas continúan actualizándose conforme avanzan las labores de rescate y las autoridades regionales consolidan sus reportes.

#Colombia🇨🇴 El presidente @ABDELAESPRIELLA decretó tres días de duelo nacional en memoria de las personas que perdieron la vida como consecuencia del terremoto registrado el pasado 10 de agosto. La medida busca rendir homenaje a las víctimas y expresar solidaridad con sus… pic.twitter.com/CpCSGOKBoO — CONtexto (@ContGanadero) August 12, 2026

La información proporcionada inicialmente señala alrededor de 240 personas fallecidas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre estructuras dañadas y zonas de difícil acceso.

Debido a que el balance sigue en desarrollo, el número definitivo de víctimas podría modificarse durante las próximas horas conforme se obtengan nuevos reportes oficiales.

Además del duelo nacional, el Gobierno colombiano declaró una Situación de Desastre de Carácter Nacional mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto, una medida que permitirá coordinar recursos y acciones para atender la emergencia y las posteriores tareas de recuperación.

IO