FIFA le prohíbe a Caramelo entrar con su icónico sombrero charro al México vs. Ecuador

El aficionado más popular de la Selección Mexicana, Héctor Chávez, conocido como "Caramelo", volvió a ser protagonista fuera de la cancha luego de que personal de seguridad le impidiera ingresar con su tradicional sombrero charro al partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Antes de acceder al Estadio Ciudad de México, elementos de seguridad le solicitaron entregar el sombrero que lo ha acompañado durante años en los encuentros del Tricolor.

Lejos de perderse el encuentro, Caramelo optó por utilizar una gorra para poder ingresar al estadio y continuar alentando a la selección nacional desde las tribunas.

La seguridad del estadio le prohibió entrar con su sombrero charro

La situación no es nueva para el emblemático seguidor mexicano. Durante otro partido, el aficionado también tuvo que desprenderse de su característico sombrero por romper los protocolos de seguridad al arrojar su somprero a la cancha.

En diversas ocasiones, Caramelo ha señalado que el sombrero charro forma parte de su identidad y es el distintivo que lo ha convertido en uno de los aficionados más reconocidos de la Selección Mexicana en Copas del Mundo.