Presidenta Claudia Sheinbaum confirma que Fernando Farías Laguna aún no es trasladado a México, pero prevé que ocurra pronto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el contralmirante Fernando Farías Laguna todavía no ha sido trasladado desde Argentina a territorio mexicano, aunque señaló que existen indicios de que el movimiento podría concretarse próximamente.

Durante su conferencia matutina de este martes 18 de agosto, la mandataria explicó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que informen sobre el avance del procedimiento.

“Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado”, señaló Sheinbaum, quien agregó que no tiene certeza sobre si ocurrirá este martes, mañana o en los próximos días.

¿Fernando Farías Laguna ya viene rumbo a México?

La declaración de la presidenta aclara las versiones encontradas que circularon desde la noche anterior sobre una supuesta extradición inmediata.

Horas antes, el abogado Epigmenio Mendieta había asegurado, en una declaración retomada por la periodista Azucena Uresti, que era falso que Farías Laguna estuviera ya volando hacia México.

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Con lo dicho ahora por Sheinbaum, el punto confirmado es que el contralmirante todavía no se encuentra en traslado, aunque el gobierno federal considera probable que ese movimiento sí se realice.

FGR y SRE darán detalles sobre el procedimiento

Sheinbaum explicó que pidió tanto a la Fiscalía como a Relaciones Exteriores ofrecer información más precisa, debido a que ambas dependencias participan en el proceso.

La mandataria no detalló si el eventual traslado se concretará mediante una extradición formal, una entrega acordada o algún otro mecanismo jurídico.

Extradición de Farías Laguna sigue en proceso

Fernando Farías Laguna permanece en Argentina y enfrenta un procedimiento relacionado con su eventual entrega a México.

🚨 #ÚltimaHora | "Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí"



La presidenta @Claudiashein habla de la extradición del contraalmirante Fernando Farías Laguna desde Argentina. pic.twitter.com/TzuE7jDYEa — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) August 18, 2026

Su defensa ha sostenido que el contralmirante teme por su vida en caso de regresar al país, mientras que versiones previas apuntaban a que la audiencia preliminar de extradición estaba prevista para finales de este mes.

Por ahora, no existe confirmación oficial de que ya haya sido extraditado, por lo que la información continúa en desarrollo. La expectativa del gobierno mexicano es que el traslado pueda concretarse en los próximos días.

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