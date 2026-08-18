Terremotos sacuden Granada: sismos de hasta magnitud 4.7 provocan desalojos y desprendimientos

La provincia de Granada, España, volvió a registrar una intensa actividad sísmica durante la mañana de este martes, con varios terremotos y réplicas que mantuvieron en alerta a la población.

El movimiento más fuerte ocurrió a las 10:37 horas y alcanzó una magnitud de 4.7, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El epicentro fue corregido posteriormente y se ubicó en Gójar, con una profundidad reportada de 0 kilómetros.

Minutos después se registraron nuevos temblores en distintos municipios de la zona, algunos de ellos claramente percibidos por la población debido a su escasa profundidad.

¿Dónde fueron los terremotos más fuertes en Granada?

Después del primer sismo de magnitud 4.7, el IGN reportó movimientos en Churriana de la Vega, con magnitud 3.9, y en Las Gabias, donde se registró uno de 2.6.

También hubo réplicas en Padul, Alhendín y Gójar, con magnitudes cercanas a 3.

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La actividad continuó durante la mañana. A las 11:34 horas, un nuevo terremoto de magnitud 4.2 tuvo su epicentro en Alhendín. Posteriormente, a las 12:39 horas, otro movimiento de la misma magnitud fue registrado nuevamente en Gójar.

Además, se notificaron réplicas en La Zubia, Armilla y Ogíjares.

¿Por qué se sintieron con tanta fuerza los sismos?

Uno de los factores que incrementó la percepción de los movimientos fue su escasa profundidad.

Aunque las magnitudes se mantuvieron en niveles moderados, varios de los terremotos fueron reportados prácticamente en superficie, lo que favoreció que las sacudidas se sintieran con mayor intensidad en zonas habitadas.

La secuencia sísmica volvió a colocar a Granada en niveles similares a los registrados durante la madrugada del sábado, cuando también se produjeron movimientos superiores a magnitud 4.

‼️Tres #terremotos sacuden #Granada en una hora. Las magnitudes: 4,8 , 4,0 y 4,2.



🏥 A las 12:15h se reportan tres heridos. Ha habido otras tres treplicas más en estás últimas horas (entre 2,6 y 2,9). pic.twitter.com/hjGasy1TQv — MeteoÁvila (@Meteoavila2) August 18, 2026

Alhambra y edificios públicos fueron desalojados

Los terremotos provocaron desprendimientos en distintas zonas de Granada, entre ellas el barrio del Zaidín y la calle Alhamar, ubicada en el centro de la ciudad.

Como medida preventiva, fueron desalojados espacios como el conjunto monumental de la Alhambra y el Centro Comercial Nevada.

La Diputación de Granada también ordenó el cierre temporal de edificios administrativos, instalaciones deportivas y museos para realizar revisiones de seguridad.

Los movimientos fueron percibidos incluso fuera de la provincia, incluida Málaga, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas réplicas.

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