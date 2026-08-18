UMF del ISSSTE en Playa del Carmen lleva un mes sin agua potable y es abastecida con pipas

La Unidad médica de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Playa del Carmen, lleva un mes sin agua potable, para atender las actividades es abastecida con pipas de agua contaminada de cenotes, por más cloro el olor no se aguanta, según informaron algunos derechohabientes.

La UMF no tiene cisterna de almacenamiento, según información de ciudadanos que pidieron mantenerse en anonimato para evitar represalias, por la urgencia de cambiarse de la colonia Gonzalo Guerrero al nuevo edificio ubicado sobre la avenida 115 del fraccionamiento Villamar II, el proyecto está inconcluso.

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Cabe mencionar que la construcción y equipamiento de la nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) del ISSSTE en Playa del Carmen, fue inaugurada en enero de 2026, tuvo un costo aproximado de 14 millones de pesos.

Según derechohabientes, la Unidad Médica ha estado utilizando agua de cenote y se siente el olor a putrefacción y que para lavarse las manos no es recomendable.

La Unidad Médica fue inaugurada con “bombos y platillos” por parte de la gobernadora de Quintana Roo, sin embargo, olvidaron alto necesario, cisternas de almacenamiento de agua potable al ser una institución médica, dicen los derechohabientes.

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En la opinión del ingeniero José Luis López, las autoridades son responsables de la falta del equipamiento al 100 por ciento de la Unidad Médica, no es una escuela ni oficinas simples, por seguridad e higiene en el personal médico que atiende a pacientes debieron construir el edificio con toda su infraestructura necesaria.

El uso directo de agua de cenote no es viable en centros médicos, porque contiene microorganismos patógenos como bacterias fecales, exceso de minerales y contaminantes químicos derivados del suelo o filtraciones, agregó.