FIFA presenta innovadora ceremonia de apertura para los partidos del Mundial 2026

A pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA presentó una innovadora ceremonia previa a los partidos que promete transformar la experiencia de los aficionados dentro de los estadios. El nuevo formato buscará fortalecer la conexión entre los jugadores y el público mediante una puesta en escena inmersiva y mucho más participativa.

La propuesta fue diseñada para que cada asistente viva el espectáculo desde cualquier ubicación del inmueble. A través de una experiencia de 360 grados, los estadios se convertirán en escenarios interactivos con enormes banderas nacionales, elementos visuales sobre el terreno de juego y una ambientación inspirada en la música oficial del torneo.

Uno de los cambios más significativos será la participación de todos los futbolistas convocados para cada encuentro. A diferencia de ediciones anteriores, no solo los titulares serán protagonistas, ya que los once iniciales y los suplentes permanecerán juntos alrededor de una lona ubicada en el círculo central durante la interpretación de los himnos nacionales.

La entrada de los equipos también tendrá una nueva imagen. Los jugadores accederán al campo acompañados por niños participantes del programa juvenil de la FIFA, atravesando un arco especial instalado cerca de cada túnel. Además, el terreno de juego contará con nuevos elementos gráficos y distintivos visuales que reforzarán la identidad del torneo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la intención es ofrecer momentos más emotivos y representativos para todos los involucrados en la competición.

"El hecho de que todos los jugadores y árbitros se encuentren en el círculo central durante los himnos nacionales creará un momento de unidad, orgullo y emoción que pertenece tanto a los equipos como a los aficionados", explicó el dirigente.

Tras los himnos se mantendrán algunas de las tradiciones más reconocidas del futbol internacional, como el saludo entre los equipos, la fotografía oficial de los titulares y el tradicional sorteo de los capitanes antes del silbatazo inicial.

La FIFA también adelantó que conforme avance el torneo se incorporarán espectáculos adicionales en partidos seleccionados. Entre ellos destacan efectos especiales con pirotecnia, humo de colores y otras activaciones visuales que elevarán el ambiente en los encuentros más importantes de la competencia.

Con esta renovación, el organismo rector del futbol mundial busca que la edición de 2026, la primera con 48 selecciones participantes y organizada por México, Estados Unidos y Canadá, ofrezca una experiencia inédita tanto dentro como fuera de la cancha, colocando a los aficionados en el centro del espectáculo.