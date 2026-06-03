Mundial 2026: ¿Dónde ver los partidos de México gratis en Yucatán?

La fiebre del Mundial 2026 comenzará a sentirse en Yucatán con transmisiones gratuitas de los partidos de la Selección Mexicana en distintos municipios del estado, como parte de las actividades organizadas por el Gobierno del Estado a través del programa “Yucatán Juega”.

El objetivo es que familias, jóvenes y aficionados al futbol puedan disfrutar del ambiente mundialista con eventos recreativos, música y actividades deportivas en espacios públicos de Mérida y otras ciudades del interior del estado.

¿Dónde ver los partidos de México GRATIS en Yucatán?

Las sedes confirmadas para la transmisión de los partidos de la Selección Mexicana son las siguientes:

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Mérida – Unidad Deportiva Inalámbrica

– Unidad Deportiva Inalámbrica Progreso – Malecón tradicional

– Malecón tradicional Izamal – Palacio Municipal

– Palacio Municipal Tekax – Polifuncional Padre Eterno

– Polifuncional Padre Eterno Umán – Unidad Deportiva Solidaridad

– Unidad Deportiva Solidaridad Tizimín – Palacio Municipal

– Palacio Municipal Valladolid – Palacio Municipal

– Palacio Municipal Ticul – Palacio Municipal

– Palacio Municipal Kanasín – Palacio Municipal

En cada punto se instalarán pantallas gigantes para que los asistentes puedan seguir los encuentros del combinado nacional en un ambiente familiar y gratuito.

Fechas y horarios de los partidos de México

El calendario de transmisiones iniciará con el debut de México el próximo:

11 de junio a las 13:00 horas

18 de junio a las 19:00 horas

24 de junio a las 19:00 horas

Las autoridades recomendaron llegar con anticipación para encontrar espacio en las zonas habilitadas para los aficionados.

Actividades del programa “Yucatán Juega”

Además de la transmisión de los partidos del Mundial 2026, el programa incluirá diversas actividades recreativas y deportivas para toda la familia. Entre las dinámicas programadas destacan:

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Retas de futbol

Música en vivo

Juegos y concursos

Actividades recreativas para niños y jóvenes

Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca promover la convivencia social y el deporte durante la temporada mundialista, llevando el ambiente futbolero a distintos municipios de Yucatán.

Mundial 2026: ambiente futbolero en Yucatán

La Copa del Mundo 2026 promete convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes del año, y en Yucatán las autoridades ya preparan espacios para que miles de aficionados vivan juntos cada partido de la Selección Mexicana.

Las transmisiones gratuitas forman parte de la estrategia para acercar eventos deportivos a la población y generar actividades de convivencia en plazas, unidades deportivas y espacios públicos del estado.