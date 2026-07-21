Más de 50 personas participan en la búsqueda de un abuelito desaparecido en Kantunilkín

En un despliegue operativo de gran escala que moviliza a más de cincuenta personas, fuerzas federales, estatales, municipales y brigadas de voluntarios activaron desde las primeras horas de este martes un dispositivo de rastreo e inspección en el área selvática y brechas locales, con el objetivo primordial de dar con el paradero del señor Miguel Ake Ricalde, de 59 años de edad, reportado como desaparecido desde el pasado viernes 17 de julio.

Desde las primeras horas se esta mañana, las cuadrillas organizadas en cinco grupos estratégicos se adentraron en el denso terreno del sector sur de la comunidad. En las labores participan activamente elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal y Municipal, personal especializado de la Comisión de Búsqueda de Personas, así como pobladores locales y voluntarios que conocen a detalle la zona agrícola.

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El contingente cuenta con el respaldo fundamental de binomios caninos adiestrados en la localización de personas, los cuales encabezan los recorridos por senderos de difícil acceso, zonas de cultivo y tramos de selva virgen.

Irving Núñez, director de Protección Civil municipal, encabeza la coordinación en el sitio de mando y dio a conocer que las operaciones responden a un plan integral de búsqueda técnica. “Estamos sumando esfuerzos con todas las corporaciones e instituciones involucradas".

"Mantenemos una comunicación radial y logística permanente entre las cinco células desplegadas, siguiendo meticulosamente cada indicio, huella o rastro que nos conduzca al paradero del señor Miguel”, enfatizó el funcionario. El contundente despliegue institucional se genera como respuesta directa a los compromisos pactados la tarde de este lunes, cuando un nutrido grupo de habitantes y familiares del extraviado cerró el paso vehicular en la vía Kantunilkín – El Ideal.

El bloqueo, que se prolongó durante varias horas como protesta y exigencia de apoyo gubernamental, fue retirado tras el arribo de autoridades y el establecimiento de acuerdos formales para la ejecución inmediata de la búsqueda en campo.

A medida que el reloj avanza y las horas transcurren bajo el intenso clima de la región, la incertidumbre y la desesperación se apoderan de los familiares del trabajador, quienes permanecen atentos a las novedades en el punto de reunión, mientras la esperanza de hallarlo con vida enfrenta el rigor del tiempo y la dureza del terreno. Las labores de búsqueda continuarán de forma ininterrumpida durante toda la jornada.