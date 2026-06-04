Noruega sorprende con foto oficial estilo vikingo para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa y la Selección de Noruega ya comenzó a llamar la atención fuera de las canchas. El combinado escandinavo presentó su fotografía oficial para el torneo con una impresionante temática inspirada en los vikingos, resaltando una de las tradiciones más representativas de su historia.

Lejos de una imagen convencional, los futbolistas noruegos participaron en una producción especial en la que lucieron elementos característicos de la cultura vikinga. Escudos, embarcaciones, lanzas, espadas y vestimentas tradicionales formaron parte del escenario elegido para inmortalizar el momento previo a la justa mundialista.

Entre los protagonistas destacó la presencia de Erling Haaland, máxima figura del conjunto europeo, quien apareció con su característica cabellera suelta junto a compañeros como Martin Ødegaard y Alexander Sørloth. La imagen rápidamente se volvió viral entre aficionados del futbol por su originalidad y la conexión con las raíces culturales del país.

La sesión fotográfica estuvo a cargo del reconocido fotógrafo David Yarrow, quien propuso la idea al plantel y recibió una respuesta positiva de todos los integrantes. La producción se realizó en una playa cercana a Oslo, donde se recreó un ambiente inspirado en la época de los legendarios navegantes escandinavos.

Más allá de una simple fotografía, la imagen busca proyectar la identidad nacional de Noruega en uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta. Los vikingos representan una parte fundamental de la historia noruega, pues fueron los pueblos que ayudaron a consolidar los primeros reinos que dieron origen al país.

Con la foto oficial ya presentada, la selección europea se prepara para viajar a Estados Unidos, donde establecerá su campamento base en Greensboro, Carolina del Norte. El equipo buscará convertirse en una de las sorpresas del torneo y demostrar que su crecimiento futbolístico va más allá de contar con estrellas internacionales.

Noruega competirá en el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, en una zona que promete emociones desde la primera jornada. Su debut mundialista está programado para el próximo 16 de junio, cuando enfrente al conjunto iraquí en busca de comenzar con el pie derecho su aventura en el Mundial 2026.

La original fotografía ya es considerada por muchos aficionados como una de las mejores postales previas al torneo, combinando futbol, historia y cultura en una imagen que refleja el orgullo de una nación que sueña con dejar huella en la máxima competencia del balompié mundial.