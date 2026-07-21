Destinan mil millones de pesos para proyectos de energía solar en Quintana Roo

Quintana Roo, el estado con la mayor demanda de energía eléctrica en el sureste del país, recibirá una inversión estimada en mil millones de pesos para financiar proyectos de energía solar, luego de la firma de un convenio entre el Gobierno del Estado y una empresa financiera.

La estrategia busca fortalecer la generación distribuida, el almacenamiento de energía y su eficiencia para atender el crecimiento sostenido del consumo de luz en la entidad.

De acuerdo con datos presentados durante el acto, Quintana Roo registra un incremento anual de 3.9% en la demanda de electricidad y supera los 12 mil kilowatts por hora de consumo. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló que el sector industrial concentra el 42.3% del consumo estatal, del cual el 28% corresponde a la industria hotelera, considerada la de mayor demanda eléctrica del país.

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El secretario de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera, afirmó que el acuerdo permitirá acelerar la transición energética mediante el impulso a proyectos de generación distribuida, almacenamiento y eficiencia energética, con el objetivo de contar con un suministro más limpio, competitivo y resiliente.

La firma del convenio reunió a representantes del Gobierno del Estado y a representantes empresariales, además de más de 50 integradores de la Península de Yucatán.

Autoridades destacaron que el Caribe Mexicano posee condiciones favorables en este tipo de infraestructuras. / Especial

Como parte de la alianza se promoverán proyectos de energías limpias, programas de capacitación técnica y financiera, así como la realización de foros especializados, con el fin de fortalecer el ecosistema energético de Quintana Roo.

Las autoridades destacaron que la entidad posee condiciones favorables para el desarrollo de infraestructura solar. Según el Plan para el Fomento de Energías Renovables del Estado, más de la mitad del territorio presenta una Irradiación Directa Normal superior a 5.0 kilowatts-hora por metro cuadrado al día, alcanzando hasta 6.0 kWh/m² diarios en zonas costeras.

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Este potencial ha favorecido el crecimiento de la generación distribuida. Datos de la Comisión Reguladora de Energía indican que la capacidad instalada pasó de 376 kilowatts en 2017 a 71.66 megawatts durante el primer trimestre del 2024, con 8 mil 820 contratos de interconexión, lo que permitió a Quintana Roo avanzar del lugar 21 al 18 a nivel nacional en este rubro.

Durante el evento, autoridades señalaron que el estado cuenta con una oportunidad para fortalecer su soberanía energética mediante soluciones solares y sistemas de almacenamiento. Además, anunciaron que se prevé impulsar 50 proyectos entre el segundo semestre del 2026 y el cierre del 2027, con una colocación estimada de mil millones de pesos.