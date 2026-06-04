José Mourinho volvería al Real Madrid: revelan millonaria cláusula para su regreso

El nombre de José Mourinho vuelve a sacudir el entorno del Real Madrid. Diversos reportes apuntan a que el estratega portugués estaría muy cerca de regresar al club blanco, en una operación que implicaría el pago de una importante cifra para concretar su salida del futbol portugués.

Actualmente al frente del Benfica, el técnico luso estaría en la órbita merengue para encabezar un nuevo proyecto deportivo. La posibilidad tomaría fuerza después de las elecciones presidenciales programadas para el próximo 7 de junio, donde el futuro de la dirección deportiva podría definir movimientos importantes dentro de la institución.

De acuerdo con información difundida en Portugal, la cláusula de rescisión de Mourinho estaría valuada en 15 millones de euros, cantidad que el Real Madrid tendría que desembolsar para liberar al entrenador de su actual contrato. La situación habría sido comunicada por el propio club lisboeta debido a sus obligaciones como entidad que cotiza en el mercado bursátil.

Mientras tanto, el Benfica ya tendría contemplado un plan de sustitución. La directiva portuguesa estaría trabajando en la llegada de Marco Silva como posible reemplazo, una señal de que la salida del experimentado estratega podría estar encaminada.

La eventual contratación representaría el regreso de uno de los técnicos más mediáticos de la historia reciente del club. Durante su primera etapa en el Real Madrid, Mourinho dirigió 178 partidos oficiales, registrando 127 victorias, 28 empates y apenas 23 derrotas, números que lo colocan entre los entrenadores con mejor rendimiento en la historia reciente de la institución.

Además de sus estadísticas, el portugués dejó una importante cosecha de títulos en la capital española. Bajo su mando, los merengues conquistaron una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de protagonizar intensas batallas deportivas en el futbol europeo.

Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte del club blanco, la posibilidad de ver nuevamente a José Mourinho en el banquillo del Santiago Bernabéu ya genera expectativa entre los aficionados, quienes recuerdan una etapa marcada por la competitividad, el carácter y la conquista de trofeos.