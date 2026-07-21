A más de un año del caso de “Casa Xibalbá" en Chetumal, afectados exigen llegar a juicio

A más de un año de que se destapó el fraude del crematorio de mascotas “Casa Xibalbá”, el proceso judicial en contra de sus responsables continúa su curso, con la mayoría de las personas afectadas negándose a aceptar salidas alternas y exigiendo que el asunto llegue a juicio, informó el abogado Rafael Rivero Aburto, quien encabeza la asociación civil “Toda Vida es Importante” y representa de manera altruista a un amplio número de familias.

El litigante aclaró que, aunque el tema ha dejado de ocupar los titulares, ello no significa que el asunto se haya estancado. Explicó que distintas carpetas de investigación avanzan de manera simultánea por las diferentes etapas del sistema penal acusatorio.

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Este caso se originó tras confirmarse que “Casa Xibalbá”, que operó durante años en Chetumal ofreciendo servicios de cremación para mascotas, en realidad no incineraba a los animales fallecidos. En su lugar, los cuerpos eran abandonados en bolsas negras en terrenos baldíos, mientras las familias recibían urnas con tierra, cenizas falsas o algún tipo de polvo, bajo el engaño de que se trataba de los restos de sus perros o gatos. El hallazgo de decenas de cadáveres de animales abandonados destapó el fraude y generó indignación tanto en Quintana Roo como en el resto del país.

Por estos hechos, Brizeidy “N” y Guillermo Alejandro “N” fueron vinculados a proceso. Actualmente, el segundo permanece en prisión preventiva, mientras que la mujer cumple arraigo domiciliario, medida cautelar extraordinaria que le fue otorgada por motivos de lactancia.

Sobre este punto, Rivero Aburto adelantó que entre finales de julio y principios de agosto presentará una solicitud formal para que la imputada regrese al Centro de Reinserción Social, una vez que concluya el periodo que amparaba dicho beneficio.

Guillermo Alejandro “N” permanece en prisión, mientras que Brizeidy “N” cumple arraigo domiciliario / Especial

En cuanto al avance del procedimiento, el abogado detalló que varias carpetas ya se encuentran en etapa intermedia, previa al juicio oral, y que las posibilidades de una solución negociada prácticamente se agotaron ante la postura firme de los denunciantes.

La Fiscalía General del Estado ha registrado más de 335 denuncias relacionadas con este asunto; cerca de la mitad ya cuentan con un proceso judicial iniciado y aproximadamente 35 expedientes se ubican en las fases más avanzadas.

Rivero Aburto explicó que la complejidad y magnitud del expediente obedecen a que cada persona afectada contrató condiciones distintas del servicio y pagó cantidades diferentes.

Mencionó, además, que existen denuncias en las que Guillermo Alejandro “N” se ostentaba como veterinario para acudir a domicilios y aplicar la eutanasia a las mascotas, mientras que, en otros casos, los animales eran entregados directamente en el establecimiento. Debido a esas particularidades, estimó que el juicio en su conjunto podría extenderse entre año y medio y dos.

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Respecto a las compensaciones económicas, el abogado indicó que, en una audiencia reciente, la Fiscalía propuso un monto aproximado de 20 mil pesos por concepto de daño moral en el caso de una víctima, además del reembolso de los cerca de 2 mil 500 pesos pagados originalmente por el servicio de cremación. En términos generales, calculó que cada expediente podría resolverse con una indemnización promedio cercana a los 30 mil pesos, aunque la cantidad definitiva dependerá de la valoración que cada juez realice sobre las afectaciones psicológicas, emocionales y sociales acreditadas, así como de las pruebas presentadas.

Con estos elementos, el proceso judicial de “Casa Xibalbá” se perfila como uno de los expedientes por fraude y maltrato animal de mayor alcance documentados en el país, con audiencias que continuarán en los próximos meses conforme los asuntos avancen hacia la etapa de juicio oral.