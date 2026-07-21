CFE confirma corte de luz de varias horas este martes: revisa las colonias y el horario

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un corte programado en el suministro de energía para este martes 21 de julio de 2026, debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura eléctrica.

La suspensión tendrá una duración aproximada de seis horas y afectará viviendas, comercios y otras instalaciones ubicadas en varias comunidades. Por ello, las autoridades recomendaron tomar precauciones, cargar dispositivos móviles y desconectar aparatos eléctricos antes de que comience la interrupción.

El corte no corresponde a una falla generalizada ni a un apagón nacional. Se trata de una suspensión temporal anunciada para facilitar las maniobras de las cuadrillas y mejorar la continuidad del servicio.

¿Dónde habrá corte de luz este 21 de julio de 2026?

La interrupción se realizará en el municipio de Comalcalco, Tabasco. El aviso fue difundido por el Ayuntamiento en coordinación con la CFE.

Las comunidades que permanecerán sin energía son las siguientes:

Villa Aldama.

Guacimal.

El Naranjito.

Ejido Guatemalán.

Ranchería Reyes Hernández, primera y segunda sección.

Ranchería León Zárate, primera y segunda sección.

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El servicio se suspenderá desde las 9:30 de la mañana y se prevé que quede restablecido alrededor de las 15:30 horas. El horario puede variar si las labores concluyen antes o si las condiciones técnicas requieren extender la intervención.

¿Por qué la CFE realizará el corte?

De acuerdo con el aviso, las cuadrillas efectuarán trabajos de mantenimiento en las líneas eléctricas para mejorar la calidad y continuidad del suministro en la región.

Las suspensiones programadas permiten que el personal trabaje con mayor seguridad en equipos, postes y redes de distribución. También buscan prevenir fallas posteriores que puedan causar interrupciones sin previo aviso.

Las autoridades pidieron a los habitantes tratar como energizadas todas las instalaciones durante el corte, debido a que el servicio puede regresar antes del horario previsto.

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¿Qué hacer antes de un apagón programado?

La población puede cargar teléfonos, baterías y equipos indispensables antes de las 9:30 horas. También se recomienda desconectar televisores, computadoras y electrodomésticos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje al restablecerse el suministro.

Los refrigeradores y congeladores deben mantenerse cerrados para conservar la temperatura durante más tiempo. Las personas que dependan de equipos médicos eléctricos necesitan prever una fuente alternativa de energía o solicitar apoyo.

En caso de que el servicio no regrese después del horario anunciado, la falla puede reportarse al número 071, en el portal de la CFE o mediante la aplicación CFE Contigo. La empresa permite realizar reportes y consultar servicios desde sus plataformas oficiales.

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