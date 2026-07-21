Síguenos

Última hora

Yucatán

Niños de Yucatán disfrutan el inicio del Campamento Baaxal Paal 2026

Yucatán / Sucesos

Paseo termina en tragedia en Las Coloradas: adulto mayor fallece frente a decenas de turistas

Turista se desvanece en Las Coloradas y muere pese a los esfuerzos de paramédicos.

Efraín Valencia Medina

Por Efraín Valencia Medina

21 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Infarto fulmina a turista durante recorrido por las charcas rosas de Las Coloradas
Infarto fulmina a turista durante recorrido por las charcas rosas de Las Coloradas / Especial

Un recorrido turístico por la zona de las emblemáticas charcas rosas de Las Coloradas terminó en tragedia luego de que un turista de 66 años de edad perdiera la vida tras sufrir un aparente problema cardíaco mientras caminaba acompañado de su esposa.

De acuerdo con los primeros reportes, el visitante, originario de la ciudad de Xalapa, Veracruz, recorría uno de los senderos del atractivo turístico cuando, de manera repentina, se desvaneció frente a su acompañante y a decenas de personas que se encontraban en el lugar.

Investigan muerte de una bebé de cuatro meses en Tizimín

Noticia Destacada

Muere bebé de cuatro meses en Tizimín; Fiscalía investiga las causas

Al percatarse de la situación, la esposa del hombre pidió auxilio de inmediato, mientras algunos turistas y trabajadores del sitio se acercaron para intentar brindarle apoyo en tanto arribaban los cuerpos de emergencia.

Durante la atención, la mujer informó a los paramédicos que su esposo padecía hipertensión arterial y contaba con antecedentes de una afección cardíaca, datos que fueron tomados en cuenta por los socorristas al iniciar el protocolo de atención prehospitalaria.

Se desconoce la causa de muerte del vigilante

Noticia Destacada

Hallan sin vida a un vigilante en el Centro de Salud de Mérida

Paramédicos acudieron con rapidez y realizaron durante varios minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar con la esperanza de restablecer los signos vitales del adulto mayor. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados por el personal de emergencia, el hombre no respondió al tratamiento y finalmente fue declarado sin vida en el lugar.

Te puede interesar