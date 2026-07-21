Paseo termina en tragedia en Las Coloradas: adulto mayor fallece frente a decenas de turistas

Un recorrido turístico por la zona de las emblemáticas charcas rosas de Las Coloradas terminó en tragedia luego de que un turista de 66 años de edad perdiera la vida tras sufrir un aparente problema cardíaco mientras caminaba acompañado de su esposa.

De acuerdo con los primeros reportes, el visitante, originario de la ciudad de Xalapa, Veracruz, recorría uno de los senderos del atractivo turístico cuando, de manera repentina, se desvaneció frente a su acompañante y a decenas de personas que se encontraban en el lugar.

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Al percatarse de la situación, la esposa del hombre pidió auxilio de inmediato, mientras algunos turistas y trabajadores del sitio se acercaron para intentar brindarle apoyo en tanto arribaban los cuerpos de emergencia.

Durante la atención, la mujer informó a los paramédicos que su esposo padecía hipertensión arterial y contaba con antecedentes de una afección cardíaca, datos que fueron tomados en cuenta por los socorristas al iniciar el protocolo de atención prehospitalaria.

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Paramédicos acudieron con rapidez y realizaron durante varios minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar con la esperanza de restablecer los signos vitales del adulto mayor. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados por el personal de emergencia, el hombre no respondió al tratamiento y finalmente fue declarado sin vida en el lugar.